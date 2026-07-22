Scritte contro la polizia anche sulla Prefettura a Pisa dopo il corteo per Abderrahim Fakir

Cronaca Pisa
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Durante la manifestazione è stato esposto anche uno striscione con la scritta "contro razzismo e violenza di Stato, giustizia per Fakir"

Decine di scritte contro la Polizia di Stato sono comparse nella serata di martedì 22 luglio sui muri di Pisa, al termine del corteo promosso da sigle dell'area antagonista per chiedere giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un arresto avvenuto a Bologna.

Tra le scritte, una con la parola "assassini" è stata tracciata sul muro esterno della Prefettura. In altre zone della città sono comparsi slogan come "la polizia uccide", "lo Stato uccide", "razzismo di Stato", "non pulite questo sangue" e "vendetta per Abderrahim".

Durante la manifestazione è stato esposto anche uno striscione, in italiano e in arabo, con la scritta "contro razzismo e violenza di Stato, giustizia per Fakir".

Il corteo, durato circa due ore, si è svolto senza incidenti o scontri. Le forze dell'ordine hanno monitorato la manifestazione a distanza, documentandone lo svolgimento anche con riprese video.

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