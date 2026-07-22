Tre spiagge toscane sono state inserite tra le migliori trenta d'Italia

L'estate in Italia fa rima con mare e, anche nel 2026, la Toscana si conferma una delle destinazioni balneari più apprezzate. Secondo la classifica stilata da Holidu, tra i principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, la regione porta ben tre spiagge nella top 30 delle più amate d'Italia, migliorando il risultato dello scorso anno, quando era presente con una sola località.

La crescita della Toscana è uno degli elementi più interessanti della graduatoria, elaborata sulla base delle recensioni e delle valutazioni pubblicate dagli utenti su Google Maps. Accanto alla già nota Spiaggia di Cavoli, all'Isola d'Elba, che pur perdendo quattro posizioni resta tra le mete più apprezzate del Paese, entrano infatti in classifica due nuove località: Cala Mar Morto, nel promontorio di Monte Argentario, e la Spiaggia di Fetovaia, nel comune di Campo nell'Elba.

A livello nazionale, la vetta della classifica resta invariata rispetto al 2025. Al primo posto si conferma la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che mantiene un punteggio di 4,9 su 5 con oltre 3.100 recensioni. Seguono Cala Mariolu, nel comune di Baunei, in Sardegna, e la Spiaggia di Tuerredda, a Teulada, che con più di 17.500 recensioni è la spiaggia più recensita dell'intera graduatoria.

La classifica è stata realizzata dal team di esperti di Holidu partendo dall'elenco completo delle spiagge, baie e cale italiane presenti nel database di Google Maps. Sono state prese in considerazione esclusivamente le località con almeno 500 recensioni, ordinandole in base alla valutazione media degli utenti. A parità di punteggio, ha prevalso il numero complessivo di recensioni, premiando le spiagge che hanno raccolto il maggior consenso da parte dei visitatori.