Torneo dei Rioni montemurlesi, il Popolesco trionfa ai supplementari

Un finale al cardiopalma ha chiuso ufficialmente la 35esima edizione del Torneo dei Rioni montemurlesi. Nella serata di ieri, 21 luglio, lo stadio Ado Nelli di Oste ha fatto da sfondo a una finalissima incredibile tra Popolesco e Fornacelle, regalando emozioni fino all'ultimo secondo. La partita, infatti, è stata un'impresa al cardiopalma. Il Fornacelle ha assaporato la vittoria a lungo, rimanendo in vantaggio per 1-0 fino all’89’ minuto. Quando la coppa sembrava ormai a un passo, il Popolesco ha trovato un insperato pareggio in extremis, allungando il match ai tempi supplementari. A decidere la sfida ci ha pensato poi Cortonesi, autore del definitivo 2-1 che ha regalato al Popolesco l'ottava Coppa della sua storia. Nemmeno il meteo ha fermato l'entusiasmo, un temporale passeggero, infatti, ha bagnato l'intervallo per poi lasciare spazio al regolare svolgimento della gara e ai festeggiamenti conclusivi.I numeri parlano di un ottimo successo in campo e sugli spalti

L'edizione 2026 va in archivio con numeri straordinari che testimoniano il grande affetto della comunità: 8mila presenze complessive registrate in tribuna nel corso di tutte le serate della manifestazione. Oltre mille spettatori presenti solo per la serata finale.



Grande la soddisfazione di Alessandro Franchi, presidente del Comitato dei Rioni:«È stata una manifestazione super regolare sia in campo che sugli spalti. Questa 35esima edizione porta il Torneo dei Rioni montemurlesi ai livelli più alti tra le manifestazioni di questo tipo in zona, sia per il valore agonistico dimostrato dai ragazzi in campo che per il grande calore del pubblico. Ottima la collaborazione tra i gestori del campo del Montemurlo Calcio e i vari rioni.

Se proprio si deve trovare un piccolo cavillo, durante le partite dei Mondiali abbiamo registrato dei lievi cali di affluenza, ma si tratta di un fenomeno assolutamente fisiologico. Stiamo già guardando avanti: stiamo lavorando per la prossima edizione con l'obiettivo di coinvolgere anche i più piccoli attraverso un Mini Torneo dei Rioni». Anche il sindaco Simone Calamai, presente alla finalissima insieme all’assessore allo sport, Valentina Vespi, e ai colleghi di giunta Antonella Baiano, Alberto Vignoli e Alberto Fanti, ha salutato i vincitori con gioia:« E’ stata davvero una bellissima partita e una grande festa di comunità-dice Calamai- Il grande valore del Torneo dei Rioni è il saper tenere insieme il sano agonismo e la socialità».

Con questa vittoria, dunque, il Popolesco raggiunge le otto coppe dei Rioni conquistate ( 1982, 2011, 2015, 2018, 2019, 2022, 2024, 2026) ma non riesce ancora ad espugnare il primato del Rione Fornacelle che, con 9 coppe alzate, è sempre il primo del palmares.

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