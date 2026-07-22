Trovato morto 85enne nella sua auto a Castelfiorentino, ipotesi malore

Cronaca Castelfiorentino
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A dare l'allarme i vicini che hanno visto l'uomo nella sua auto parcheggiata sotto casa. Sul posto il 118 e i carabinieri

Un anziano di 85 anni è stato trovato morto questa mattina, intorno alle ore 10, in via Magenta a Castelfiorentino, non distante dal centro. A dare l'allarme i vicini che hanno visto l'uomo, residente in zona, nella sua auto parcheggiata a pochi metri dalla sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno solo potuto constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri di Empoli per accertare le cause della morte. Da quanto appreso si sarebbe trattato di un malore.

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