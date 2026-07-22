Venticinque anni dalla scomparsa di Indro Montanelli, il ricordo a Fucecchio

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Si è svolta questa mattina, a Fucecchio, la cerimonia commemorativa in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Indro Montanelli. La presidente della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Letizia Moizzi (nipote di Montanelli), e la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, hanno deposto dei fiori accanto all’urna che custodisce le ceneri del giornalista nel cimitero comunale, rinnovando il ricordo di una delle figure più autorevoli e conosciute del giornalismo italiano del Novecento.

Nato a Fucecchio nel 1909, Montanelli è stato giornalista, scrittore e opinionista, protagonista di oltre sessant'anni di storia del giornalismo italiano.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con alcune delle più importanti testate italiane e internazionali e ha fondato, nel 1974, il quotidiano Il Giornale, contribuendo in modo significativo al dibattito pubblico e alla cultura giornalistica italiana.

A 25 anni dalla sua scomparsa, datata 22 luglio 2001, Fucecchio ha così voluto ricordare la figura del suo concittadino più illustre, il quale ha lasciato un segno profondo nella storia del giornalismo italiano e che ancora oggi rappresenta una personalità di riferimento per il mondo dell'informazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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