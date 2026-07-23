Bilancio e Piano strutturale intercomunale, Pd Vinci: "Sostegno concreto al territorio"

Politica e Opinioni Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalle risorse per commercio e associazioni alla pianificazione condivisa: gli atti approvati dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Vinci ha approvato, nella seduta del 22 luglio, la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028 e il Piano Strutturale Intercomunale, giunto alla sua approvazione definitiva.

Due provvedimenti che, secondo la maggioranza, delineano una direzione chiara per il futuro del territorio: sostenere il tessuto economico e sociale della città e, allo stesso tempo, costruire una visione condivisa della pianificazione e dello sviluppo territoriale insieme agli altri Comuni dell'area.

Sul fronte del bilancio, tra gli interventi più rilevanti c'è il potenziamento delle risorse destinate al sostegno del commercio. Il bando non sarà rivolto soltanto alle attività già esistenti, ma potrà rappresentare anche un sostegno concreto per chi vorrà aprire una nuova attività a Vinci, con contributi dedicati alle piccole attività commerciali di prossimità. La variazione prevede anche 80.000 euro aggiuntivi a favore delle associazioni, portando a 113.000 euro il totale delle risorse destinate a contribuire al finanziamento della stagione degli eventi e delle iniziative sul territorio.

"Questa variazione di bilancio – sottolinea la capogruppo del Partito Democratico Cristina Bortolai – dimostra che le risorse pubbliche possono essere utilizzate per sostenere concretamente la vita economica e sociale del territorio. Il commercio di prossimità, le associazioni e gli eventi rappresentano sono il cuore pulsante di Vinci e meritano un sostegno concreto, soprattutto in una fase caratterizzata dall'aumento dei costi e dalle difficoltà che molte realtà si trovano ad affrontare".

Il secondo atto centrale della seduta è stato l'approvazione definitiva del Piano Strutturale Intercomunale, frutto del lavoro condiviso tra cinque Comuni. Per quanto riguarda Vinci, il Piano conferma l'assenza di un ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato e rafforza la vocazione residenziale del capoluogo. "Il valore politico del Piano – afferma ancora il gruppo PD – sta innanzitutto nella capacità di superare i confini amministrativi e di costruire una visione comune del territorio. Cinque Comuni scelgono di ragionare insieme come un'unica grande realtà, mettendo in relazione esigenze, opportunità e prospettive di sviluppo. Per quanto riguarda Vinci, il percorso di approvazione ha confermato l'assenza di un ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato e il rafforzamento della vocazione residenziale del capoluogo e non solo. Tutto questo significa decidere insieme quale territorio vogliamo costruire nei prossimi anni, con attenzione alla tutela del paesaggio, alla qualità urbana, alla residenza e alla capacità di valorizzare le diverse identità dei nostri territori".

Fonte: Partito Democratico Vinci

Notizie correlate

Vinci
Politica e Opinioni
23 Luglio 2026

Cdx Vinci: "Questa amministrazione volta le spalle ai cittadini"

​I consiglieri comunali di centrodestra del Comune di Vinci — Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Egidio Varrecchia e Manuela Mussetti — bocciano senza appello l'ultimo provvedimento discusso in consiglio, definendolo un [...]

Vinci
Politica e Opinioni
14 Luglio 2026

Torna il No Keu Fest: a Vinci una giornata tra dibattiti, approfondimenti e musica

Sabato 18 luglio presso il Circolo Arci Petroio (Vinci) torna per la quinta edizione il No Keu Fest. Una intensa giornata di scambi, dibattiti, approfondimenti, presentazioni, laboratori ecologisti, musica, cucina [...]

Vinci
Politica e Opinioni
24 Giugno 2026

Via Giusti a Spicchio, Mussetti (FdI): "Disagi, pericoli e assenza di controlli"

“Gravi disagi per i residenti” e “evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza stradale”: questa la denuncia della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Manuela Mussetti, sul cantiere di Via Giusti [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina