Cdx Vinci: "Questa amministrazione volta le spalle ai cittadini"

​I consiglieri comunali di centrodestra del Comune di Vinci — Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Egidio Varrecchia e Manuela Mussetti — bocciano senza appello l'ultimo provvedimento discusso in consiglio, definendolo un testo calato dall'alto, figlio di logiche d'ambito che perdono di vista i veri bisogni del territorio.

​Per i rappresentanti dell'opposizione, le famiglie e le piccole realtà quotidiane di Vinci non chiedono mance elettorali o bonus a termine, ma una fiscalità equa, seria e strutturale, mentre questo provvedimento tradisce le aspettative e mostra il fiato corto di un'amministrazione che insegue i problemi anziché risolverli.

​Nel mirino del centrodestra c'è in primo luogo il palese tradimento delle linee guida d'ambito. Nonostante le indicazioni dell'ATO Toscana Centro dello scorso 12 maggio — che invitavano ad allinearsi su quattro fasce ISEE progressive fino a 20.000 euro e prevedevano una fascia sociale slegata dall'ISEE — l'Amministrazione ha fatto marcia indietro, restringendo il campo a due sole micro-fasce. Così facendo, vengono tagliati fuori di netto il ceto medio-basso e le famiglie con ISEE tra i 10.000 e i 20.000 euro, voltando le spalle a quella fetta di lavoratori, artigiani e famiglie vinciane che subiscono ogni giorno il peso del carovita e dell'inflazione.

​A questo si aggiunge la beffa di un fondo assolutamente irrisorio. Stanziare appena venticinquemila euro per le agevolazioni TARIC in un comune esteso e popoloso come Vinci significa mettere una cifra simbolica che si esaurirà nel giro di poche settimane, trasformando il diritto a un aiuto sociale in una sorta di lotteria burocratica o in un click day. Visti gli oltre 300.000 euro ottenuti da Plures, un tale esiguo stanziamento non appare soltanto inadeguato ma ingiustificabile, lasciando a bocca asciutta chi avrebbe davvero bisogno.

​Il centrodestra punta poi il dito contro un aspetto tecnico che penalizza i più deboli: l'inganno della commisurazione legata al cappio degli svuotamenti minimi. L'agevolazione non viene infatti calcolata sull'intera tariffa dovuta, ma viene commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi. Tradotto in parole chiare per i cittadini di Vinci, se una famiglia in difficoltà, magari con anziani o bambini a carico, produce una quantità di rifiuti leggermente superiore al rigidissimo parametro imposto dal gestore — Plures ed ex Alia — perde il beneficio o vede la tutela ridotta a zero, inchiodando i cittadini a logiche aziendali che mettono i bilanci prima del benessere sociale.

​A chiudere il quadro vi è infine una burocrazia capestro, con l'imposizione di una scadenza perentoria al 15 ottobre 2026 e il rimando a un futuro e nebuloso bando dirigenziale. Invece di muoversi verso la semplificazione e l'incrocio automatico dei dati, si sceglie di gravare ulteriormente sulle spalle di cittadini spesso anziani o in difficoltà, costringendoli a corse burocratiche estenuanti con tempi strettissimi per non perdere il diritto all'agevolazione.

​«Per tutte queste ragioni, il centrodestra a Vinci dice un no forte, chiaro e motivato a questo provvedimento», dichiarano Scipioni, Parri, Varrecchia e Mussetti. «Non possiamo avallare una delibera che taglia fuori il ceto medio-basso, stanzia briciole che sanno di elemosina, scarica sui cittadini vincoli punitivi sugli svuotamenti e impone una muraglia burocratica. Vinci merita rispetto, merita tariffe giuste e merita una politica che non consideri i rifiuti e le tasse un bancomat da spremere, ma un servizio pubblico improntato all'equità reale. Per Vinci e per i vinciani, il nostro voto è contrario».

Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Egidio Varrecchia e Manuela Mussetti

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