Compie un furto e dà i dati errati alla polizia, arrestato

Cronaca Firenze
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La polizia è intervenuta per la segnalazione di un furto in un supermercato di via Erbosa a Firenze. L'autore, un 42enne, è stato poi arrestato.

Le volanti lo hanno rintracciato ma lui era senza documenti, ha dato agli agenti delle generalità che si sono dimostrate false. È infatti emersa un’altra identità dell’uomo con la quale è risultato a suo carico un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva a seguito di revoca della misura alternativa alla detenzione emessa nel 2024 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti e spendita di banconote false.

Il 42enne ha riferito agli operatori di essere a conoscenza della pena ancora da espiare e, quindi, di aver fornito un altro nome. Perciò è stato arrestato e si trova a Sollicciano.

 

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