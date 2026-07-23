Commercio di vicinato, al via in provincia di Pisa la raccolta firme di Confesercenti : "Una battaglia che riguarda tutti"

Ha preso il via questa mattina la raccolta firme promossa da Confesercenti Prov di Pisa per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare a tutela del commercio di vicinato e delle attività

economiche locali. Una mobilitazione nazionale che, in provincia di Pisa, punta a coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni con un messaggio preciso: salvare i negozi di prossimità significa difendere la qualità della vita delle nostre città e dei nostri paesi.

La proposta di legge nasce per chiedere interventi concreti a favore delle piccole attività commerciali di vicinato, per città più vive, accoglienti e più sicure. Tra gli obiettivi della petizione figurano la creazione delle ( ZESpro ) zone economiche speciali di prossimità nei quali concentrare un insieme coordinato di misure a favore delle imprese del commercio e dei servizi di prossimità. All’interno delle Zespro è previsto un regime organico di interventi che comprende incentivi fiscali, misure di sostegno finanziario, contributi per l’avvio di attività, il mantenimento e il rilancio della attività economiche nonché interventi di semplificazione amministrativa. Infine la proposta prevederà anche l’istituzione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle misure adottate.

"Questa non è una battaglia che riguarda soltanto i commercianti – sottolinea il presidente provinciale di Confesercenti, Fabrizio Di Sabatino – ma tutti i cittadini. Ogni volta che chiude un negozio perde valore l'intera comunità: diminuiscono i servizi, si spengono le strade, si indebolisce la sicurezza e viene meno quel tessuto sociale che rende vivi i nostri centri. Per questo chiediamo a tutti di sostenere questa iniziativa con la propria firma. È un gesto semplice, ma può contribuire a dare forza a una richiesta di cambiamento che parte dai territori"

Sulla stessa linea il Responsabile Provinciale di Confesercenti, Claudio Del Sarto, che evidenzia l'importanza della partecipazione: "Abbiamo bisogno del sostegno delle imprese ma anche dei cittadini, famiglie, lavoratori. Difendere il commercio di vicinato significa difendere l'identità delle nostre città, l'occupazione e la qualità dei servizi. Più firme raccoglieremo, più forte sarà la voce che porteremo al governo per chiedere interventi concreti e non più rinviabili".

Alla presentazione della raccolta firme hanno preso parte anche numerosi rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia di Pisa, a testimonianza della condivisione degli obiettivi

dell'iniziativa. Erano presenti l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il vicesindaco e assessore al commercio del comune di Vecchiano Elena Campera, il vicesindaco del

comune di Terricciola Elena Baldini Orlandini e l’assessore al commercio del Comune di Cascina Paolo Cipolli, che hanno espresso il proprio sostegno a un percorso volto a rafforzare il ruolo del commercio locale quale elemento fondamentale per la vitalità economica e sociale dei territori.

La raccolta firme è aperta a tutti i cittadini aventi diritto. È possibile firmare online sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione 'referendum e iniziative popolari' ricercando nel dettaglio l’iniziativa denominata 'misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità', autenticandosi tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), oppure firmando di persona presso i gazebo organizzati da Confesercenti Prov di Pisa. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio, dalle 16 alle 19, in Largo Ciro Menotti a Pisa. Il secondo si terrà martedì 28 luglio, sempre dalle 16 alle 19, in Piazza Cavour a Pontedera.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa

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