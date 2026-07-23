Controlli, buone pratiche e formazione: ecco il piano per sicurezza e salute al lavoro

Via libera della giunta regionale al nuovo piano per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Nei prossimi cinque anni, dal 2026 al 2030, la Regione continuerà a mantenere alto il numero di controlli e ispezioni, con obiettivi superiori a quelli stabiliti a livello nazionale. Ma proseguirà anche l’attività che riguarda formazione e informazione, consapevole che molto si può fare con una maggiore e più diffusa cultura della sicurezza, e parallelamente si lavorerà perché emergano buone pratiche e si diffondano, assistendo le imprese nel rendere i luoghi di lavoro più sicuri. In campo ci saranno anche numerosi progetti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

“Quella del lavoro sicuro è una priorità nell’agenda di questa giunta – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. In questi anni le azioni messe in campo, dai controlli all’educazione ad una cultura della sicurezza, non sono mancate. Ma dobbiamo fare ancora di più, per aggredire la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro”.

“E’ un impegno che ci prendiamo perché quella per la salute e la sicurezza sul lavoro è una battaglia che non ammette scuse ed eccezioni - sottolinea l’assessora al diritto alla salute, Monia Monni - e su cui le istituzioni, a cui certamente spetta controllare, devono saper fare squadra con imprese e lavoratori, per promuovere ed aiutare tutti insieme comportamenti virtuosi e il rispetto delle regole”.

Il documento approvato dalla giunta, su proposta dell’assessora Monni, passa in rassegna anche l’attività degli ultimi anni. Mediamente dal 2021 al 2025 più dell’8 per cento delle unità locali in attività sono state in Toscana oggetto di controllo o ispezione da parte degli ispettori dei servizi di prevenzione delle Asl. A livello nazionale le indicazioni erano di raggiungere il 5 per cento.

Nel solo 2025 sono state 16.403 le aziende controllate nella regione. L’obiettivo era 14.782 ed è stato dunque superato. Le imprese agricole in Toscana oggetto di ispezione sono state invece 1163 (a fronte di un obiettivo di 910). I cantieri edili ispezionati e controllati, sempre nel 2025, risultano 5.423 su 35.444 aperti: il 15,3 per cento, che grossomodo è l’obiettivo che gli uffici della Regione si erano prefissati.

Tra gli indirizzi e i fronti su cui dovranno concentrare la propria attività i servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro delle Asl c’è l’utilizzo sicuro di macchine e attrezzature di lavoro, il potenziamento delle azioni a tutela della sicurezza sul lavoro nel comparto edile e la prevenzione del rischio di cadute, ulteriori azioni a tutela della sicurezza in agricoltura e piani mirati per logistica e trasporti, per i porti o distretti specifici, come quello tessile e il marmo.

Nel 2025 sono stati 120 gli accessi in aree portuali per controllare l’attività dei marittimi, ventidue i controlli sugli stabilimenti industriali e cinquantasette nella cantieristica navale.

Riguardo il progetto straordinario “Lavoro sicuro”, che ha interessato l’universo delle aziende tessili cinesi a Prato, Firenze e Pistoia, in undici anni – grazie anche all’assunzione da subito di 74 ispettori aggiuntivi – da settembre 2014 a dicembre 2025 sono stati eseguiti, in cinque distinte fasi, 20.597 controlli (12.728 solo a Prato): 1.959 negli ultimi due anni. I risultati sono incoraggianti: all’inizio il tasso di regolarità era di appena il 32,5 per cento (il 20,2 nelle imprese controllate nello specifico a Prato), mentre nell’ultimo biennio la percentuale è salita al 66,1 (il 68,4 a Prato).

Le attività messe in campo dalla Regione saranno interamente finanziate con i proventi delle sanzioni comminate e riscosse: risorse ripartite annualmente dalla Regione alle Asl

Fonte: Regione Toscana

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