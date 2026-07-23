Da At una guida per scoprire la Toscana in autobus

Dopo il lancio del progetto Destination Tuscany, at - autolinee toscane porta la promozione del territorio direttamente nei luoghi di vacanza.

E’ infatti iniziata in questi giorni la distribuzione di migliaia di mappe turistiche pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta della Toscana utilizzando il trasporto pubblico locale, con un'ampia rete di diffusione che coinvolge uffici di informazione turistica, Pro Loco, amministrazioni comunali, associazioni di categoria del comparto ricettivo, strutture alberghiere e altri punti di accoglienza presenti su tutto il territorio regionale.

L'obiettivo è intercettare il turista direttamente nel luogo in cui soggiorna, offrendo uno strumento semplice e immediato per organizzare nuove esperienze di viaggio senza utilizzare l'automobile.

“Il progetto Destination Tuscany dimostra come il trasporto pubblico possa e debba essere anche un motore di valorizzazione del territorio – sottolinea l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – perché scegliere il mezzo pubblico per scoprire le bellezze della nostra regione non è solo una scelta ecologica, ma diventa un modo nuovo, più lento e consapevole, di vivere l'esperienza di viaggio. Trovo molto interessante questa iniziativa e spero davvero che possa aiutare a connettere alle grandi città d'arte, meta di turismo da tutto il mondo, anche i borghi più piccoli e autentici, la costa e le aree interne. Pragmatica e utile la scelta di fare una guida bilingue e con contenuti digitali”.

“L'accoglienza di chi sceglie la Toscana come meta del proprio viaggio – evidenzia l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras - passa anche dalla qualità e dal livello dei servizi messi a disposizione. Un plauso quindi all'iniziativa di Autolinee Toscane sia dal punto di vista ambientale, con l’invito rivolto ai visitatori ad utilizzare il trasporto pubblico al posto dell’auto privata, che da quello turistico, con un programma di visite ad hoc nei vari territori della nostra regione. ‘Destination Tuscany’ si propone come uno strumento per una fruizione sostenibile e autentica della Toscana e si inserisce in un quadro di collaborazione tra istituzioni e operatori per valorizzare il territorio”.

“La nostra iniziativa – spiega Franco Middei, Amministratore Delegato di at - autolinee toscane - nasce dalla convinzione che il trasporto pubblico possa diventare parte integrante dell'esperienza di viaggio. Con oltre 1.000 linee e circa 34.000 fermate distribuite in tutta la Toscana, la nostra rete consente infatti di raggiungere un numero straordinario di luoghi di interesse. Possiamo dire che oltre la metà delle nostre fermate si trova in punti iconici e “instagrammabili” della Toscana: centri storici, siti culturali, spiagge, aree naturalistiche o borghi, che consentono di trasformare l'autobus in uno strumento concreto per vivere il territorio in modo sostenibile, sia sul piano ambientale che economico, anche in estate”.

La mappa, in doppia lingua (italiano ed inglese), propone itinerari attraverso alcune delle destinazioni più rappresentative della Toscana, dai grandi luoghi d'arte come Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande ad Arezzo, Piazza dei Miracoli a Pisa e Piazzale Michelangelo a Firenze, ai suggestivi borghi di Greve e Panzano in Chianti, Montepulciano, Suvereto, Pitigliano, Barga e Poppi, fino alle località della costa come Forte dei Marmi, Golfo di Baratti, Parco della Sterpaia, Spiaggia di Cavoli all'Isola d'Elba, Isola del Giglio e quindi il Santuario di Montenero a Livorno e il Parco di San Rossore a Pisa.

La mappa Destination Tuscany di at, inoltre, suggerisce al viaggiatore idee di viaggio e quattro percorsi tematici, denominati rispettivamente “Sosta tra i vigneti”, “Via del Rinascimento”, “Toscana lenta” e “Fughe al mare” – pensati proprio per valorizzare le diverse anime della regione: dall'enogastronomia al patrimonio artistico, dai borghi alle coste, fino ai paesaggi naturali da scoprire in modo slow.

La guida non si limita però a suggerire dove andare: trovano infatti spazio anche tutte le informazioni utili per organizzare il viaggio, dalle modalità per pianificare gli spostamenti con l'app at bus, all'acquisto dei biglietti, fino ai sistemi di pagamento disponibili a bordo, alle indicazioni dedicate ai servizi estivi e ai collegamenti verso le principali località turistiche. Uno strumento pratico, insomma, pensato per finire nelle tasche del viaggiatore in ogni fase dell'esperienza, dalla scelta della destinazione fino all'arrivo a destinazione.

Il progetto rappresenta anche un'occasione per far conoscere le numerose opportunità riservate ai clienti di at. Sul portale at-bus.it, infatti, è disponibile una sezione dedicata alle convenzioni di Destination Tuscany, dove abbonati e dipendenti possono scoprire promozioni, sconti e agevolazioni per musei, attrazioni culturali, strutture termali, attività turistiche e realtà convenzionate distribuite sull'intero territorio regionale, trasformando il viaggio in autobus in un'esperienza ancora più ricca di opportunità.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

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