DivinBoccaccio: nasce il protocollo di produzione locale e il Concorso enologico per valorizzare il territorio

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

La commissione esaminatrice sarà guidata da Francesca Pinochi, esperta giornalista enogastronoma, con un team di sommelier e professionisti

Dal 31 luglio al 2 agosto, saranno tre giorni dedicati alla cultura del vino e alla valorizzazione delle eccellenze di Certaldo  e della Valdelsa.

Il contesto della manifestazione Calici di Stelle DIVINBOCCACCIO sarà anche l'importante momento dedito al battesimo e alla presentazione del "Protocollo di Produzione", che regolamenterà le eccellenze locali nel rispetto della territoriorialità, tipologie di prodotto, metodi di lavorazione e sostenibilità.

I produttori che rispettano questi parametri potranno infatti partecipare al Primo Concorso enologico DIVINBOCCACCIO, dove una giuria tecnica guidata dalla dott.ssa Pinochi proclamerà il miglior vino tra i rossi e i bianchi portati alla selezione.

​Questa iniziativa conferma il preciso intento dell'associazione Terra Di Valdelsa di premiare, promuovere e valorizzare l’eccellenza e l'autenticità dei prodotti locali.

​Per garantire il massimo rigore metodologico e l'assoluta imparzialità, la commissione esaminatrice guidata dalla Dott.ssa Francesca Pinochi, esperta giornalista enogastronoma, sarà coadiuvata da un team selezionato di sommelier e professionisti di settore.

​I lavori della giuria si terranno e si concluderanno nei giorni precedenti l'apertura ufficiale della manifestazione. Questo consentirà di svelare i vincitori e consegnare i prestigiosi riconoscimenti durante lo svolgimento di Calici di Stelle, in programma a Certaldo per la serate di venerdì 31 Luglio, e sabato 1 e domenica 2 Agosto.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
22 Luglio 2026

Nell'Empolese Valdelsa oltre 3,2 milioni di euro dalle multe nella prima metà del 2026

Nei primi sei mesi del 2026 l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ha accertato 3,27 milioni di euro di sanzioni al Codice della strada. È quanto emerge dal rendiconto approvato dall'Ente [...]

Empoli
Attualità
22 Luglio 2026

"Adottate i gatti, non li abbandonate": l'appello dell'Empolese Valdelsa a sostegno del gattile

Un appello da parte dei Comuni del territorio per fronteggiare l'emergenza abbandono dei gatti. Il sindaco di Capraia e Limite delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Alessandro Giunti, [...]

Certaldo
Attualità
22 Luglio 2026

Cinema d'Estate a Certaldo Alto: ad agosto proseguono le proiezioni all'Arena di Palazzo Pretorio

Prosegue ad agosto il Cinema d'Estate all'Arena di Palazzo Pretorio, nella suggestiva cornice di Certaldo Alto. La rassegna, organizzata dal Multisala Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo, porta nel cuore del borgo [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina