DivinBoccaccio: nasce il protocollo di produzione locale e il Concorso enologico per valorizzare il territorio

Dal 31 luglio al 2 agosto, saranno tre giorni dedicati alla cultura del vino e alla valorizzazione delle eccellenze di Certaldo e della Valdelsa.

Il contesto della manifestazione Calici di Stelle DIVINBOCCACCIO sarà anche l'importante momento dedito al battesimo e alla presentazione del "Protocollo di Produzione", che regolamenterà le eccellenze locali nel rispetto della territoriorialità, tipologie di prodotto, metodi di lavorazione e sostenibilità.

I produttori che rispettano questi parametri potranno infatti partecipare al Primo Concorso enologico DIVINBOCCACCIO, dove una giuria tecnica guidata dalla dott.ssa Pinochi proclamerà il miglior vino tra i rossi e i bianchi portati alla selezione.

​Questa iniziativa conferma il preciso intento dell'associazione Terra Di Valdelsa di premiare, promuovere e valorizzare l’eccellenza e l'autenticità dei prodotti locali.

​Per garantire il massimo rigore metodologico e l'assoluta imparzialità, la commissione esaminatrice guidata dalla Dott.ssa Francesca Pinochi, esperta giornalista enogastronoma, sarà coadiuvata da un team selezionato di sommelier e professionisti di settore.

​I lavori della giuria si terranno e si concluderanno nei giorni precedenti l'apertura ufficiale della manifestazione. Questo consentirà di svelare i vincitori e consegnare i prestigiosi riconoscimenti durante lo svolgimento di Calici di Stelle, in programma a Certaldo per la serate di venerdì 31 Luglio, e sabato 1 e domenica 2 Agosto.

Fonte: Terra di Valdelsa Aps

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