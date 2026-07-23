Droga e oltre 12mila euro in contanti a Firenze: arrestato 29enne per spaccio

Cronaca Firenze
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La Polizia sequestra anfetamina, metanfetamina, hashish, denaro e materiale per confezionamento. L'uomo tenta di disfarsi della droga gettandola dalla finestra

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 29enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un'operazione condotta dalla Squadra Mobile in un'abitazione di via del Pesciolino.

L'intervento, eseguito nella mattinata di martedì 21 luglio, è scattato a seguito di un'attività investigativa che aveva portato gli agenti a monitorare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio.

Durante il controllo, mentre una parte degli operatori faceva ingresso nell'appartamento, gli agenti rimasti all'esterno hanno visto il 29enne lanciare un sacchetto dalla finestra nel giardino sottostante. Recuperato immediatamente, il contenitore custodiva circa 40 grammi di anfetamina e metanfetamina.

La successiva perquisizione della stanza utilizzata dall'uomo ha permesso di rinvenire 12.175 euro in contanti, ritenuti di possibile provenienza illecita, oltre a circa 23 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale ritenuto destinato al confezionamento delle dosi.

L'intero materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il 29enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida della misura precautelare.

La Polizia di Stato ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità dell'indagato sarà accertata soltanto con una sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza

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