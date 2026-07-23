Due incendi di vegetazione lungo l'Arno a Montelupo e Capraia e Limite

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Le fiamme lungo entrambe le sponde del fiume di Montelupo e Capraia e Limite. L'incendio è stato spento, in corso le operazioni di bonifica

Due incendi di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi sulle rispettive sponde dell'Arno a Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, lungo le sponde del fiume Arno, a poche decine di metri di distanza.

Sulal riva di Montelupo l'incendio si è sviluppato nei pressi di via della Tinaia e della Madonnina di Fibbiana, mentre nel comune di Capraia e Limite le fiamme si sono sviluppate nell'area dietro il campo sportivo di Limite.

L'allarme è scattato intorno alle 14:20. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dai distaccamenti di Empoli e San Casciano, supportate da un'autobotte e da ulteriori mezzi inviati dal distaccamento di Firenze Ovest. A supporto delle operazioni di spegnimento sono presenti anche le squadre dell'Organizzazione regionale Antincendi Boschivi (AIB) della Regione, i volontari della VAb di Limite sull'Arno e della Racchetta.

Per contenere il rogo è stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero antincendio della Regione Toscana, in arrivo sull'area interessata dalle fiamme.

L'incendio è stato spento e attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.

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