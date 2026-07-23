Tutto pronto per l'intitolazione del parco delle Collinette di Santa Maria a Emanuela Loi

Il parco delle Collinette della frazione di Santa Maria sarà intitolato a Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato a cadere vittima per mano della mafia, nella strage di via D'Amelio a Palermo nell'attentato al magistrato Paolo Borsellino da parte di Cosa Nostra, il 19 luglio 1992, Medaglia d'Oro al Valor Civile, coraggiosa testimone di fedeltà allo Stato.

La cerimonia istituzionale si svolgerà sabato 25 luglio 2026, alle 9.30, con ritrovo all’ingresso del parco da via Valsugana.

Alla mattinata saranno presenti il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi; il Questore della Provincia di Firenze, Fausto Lamparelli; l’assessora alla Legalità, Valentina Torrini; Cristina Marconi, consigliera comunale con delega alla Toponomastica e Federico Pavese, ex consigliere comunale.

La cittadinanza e le colleghe e i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Perché a Emanuela Loi? Durante la cerimonia del 4 Novembre 2024, il primo cittadino Alessio Mantellassi nel suo intervento espresse la volontà di intitolare un giardino a Emanuela Loi a seguito della delibera di Consiglio n.26 del 22 maggio 2020 votata all'unanimità nella precedente consiliatura su proposta dell’ex consigliere comunale, Federico Pavese, che sarà presente alla cerimonia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate