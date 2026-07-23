Eventi a Montespertoli per ricordare la Liberazione dal nazifascismo

Il 27 luglio 1944 Montespertoli veniva liberata dal nazifascismo. In quel mese di luglio persero la vita almeno dieci concittadini montespertolesi: otto civili e i partigiani Natale Lazzeri e Settimo Agostini. Per questo, ogni anno, è necessario un esercizio collettivo di memoria e di impegno.

Domenica 26 luglio, ore 10:00, il ricordo si raccoglierà a Lucciano, al cippo che ricorda Guido Leoncini, ucciso da un colpo di fucile nazista mentre rientrava dai campi. Lunedì 27 luglio, ore 18.30, in sala consiliare, si terrà l'incontro pubblico "27 luglio 1944, la liberazione di Montespertoli. L'inizio della ricostruzione morale e materiale dopo la catastrofe", con il sindaco Alessio Mugnaini e l'assessora alla cultura Annalisa Giotti.

“Il 27 luglio è la data in cui Montespertoli ha ritrovato la sua libertà. Ricordare i nostri concittadini caduti e riscoprire le storie di chi, come Angiolo Verdiani o i nostri parroci, ha protetto le persone e l'arte durante la guerra è fondamentale. Invito tutti a partecipare per fare di questo anniversario un momento vivo e condiviso.” dichiara Annalisa Giotti, assessora alla cultura del Comune di Montespertoli.

Interverranno lo storico Paolo Gennai e lo studioso di storia locale Andrea Pestelli, che ripercorreranno l'arrivo delle truppe alleate a Montespertoli, il ruolo svolto dai parroci di Montegufoni (don Chiostri) e di Montagnana (don Mariani) nel proteggere la popolazione e le opere d'arte custodite nelle due parrocchie, e il lungo cammino di ricostruzione morale e materiale che seguì la Liberazione fino ai primi anni Cinquanta — dalla vicenda di Angiolo Verdiani, perseguitato dal regime fascista e poi primo sindaco di Montespertoli nell'Italia repubblicana, alle difficili condizioni materiali della popolazione nel dopoguerra.

Evento aperto a tutti e gratuito.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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