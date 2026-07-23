Ex manicomio di Maggiano, Giuli apre al dialogo per il futuro del complesso

Cultura Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

L'assessora alla Cultura interviene dopo l'appello lanciato da Lino Guanciale e dalla Fondazione Tobino: "C'è l'interesse del ministro Giuli. Lo visiteremo insieme"

L'appello lanciato oggi dall'attore Lino Guanciale per salvare il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano è stato raccolto dall’assessora alla Cultura della Regione Cristina Manetti che nei mesi scorsi, dopo la visita che aveva fatto al complesso di Maggiano, si era attivata con il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Oggi un ulteriore passo avanti. “Il ministro – ha spiegato Manetti- ha manifestato attenzione e disponibilità ad approfondire la situazione del complesso, luogo simbolo della storia culturale e civile della Toscana, strettamente legato alla figura di Mario Tobino. Ho parlato con il ministro Alessandro Giuli della situazione del complesso di Maggiano e ho trovato da parte sua grande sensibilità sul tema – ha aggiunto l'assessora Cristina Manetti –. Il ministro ha manifestato interesse e piena disponibilità ad approfondire la vicenda e, non appena gli impegni lo consentiranno, anche insieme al presidente Giani, visiteremo con lui Maggiano. L'appello di Lino Guanciale e della presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino, richiama l'attenzione su un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario che merita il massimo impegno da parte delle istituzioni. È un luogo che custodisce la memoria di Mario Tobino e rappresenta una pagina fondamentale della nostra storia. Per questo vogliamo lavorare affinché possa essere valorizzato e restituito pienamente alla collettività".

L'assessora sottolinea come il confronto con il Ministero rappresenti un primo passo concreto per verificare possibili percorsi condivisi di valorizzazione del complesso, raccogliendo così l'appello lanciato oggi dall'attore Lino Guanciale, protagonista della fiction Rai Le libere donne, dedicata alla figura dello psichiatra e scrittore lucchese Mario Tobino.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Lucca
Attualità
23 Giugno 2026

Lucca Comics & Games compie 60 anni e guarda al futuro: il tema è 'Legacy'

Lucca Comics & Games 2026 si prepara a festeggiare il suo 60° compleanno, insieme alla sua leggendaria community, da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre. 60 anni di storia e [...]

Lucca
Cultura
11 Maggio 2026

La serie tv Netflix 'The Diplomat' in Toscana: il set a Lucca

Prosegue il percorso organizzativo legato alla realizzazione della serie tv internazionale 'The Diplomat' che sarà girata a Lucca nelle prossime settimane. La giunta comunale ha infatti approvato la delibera contenente [...]

Lucca
Cultura
21 Aprile 2026

Turandot accessibile a tutti, Manetti plaude all'iniziativa del Teatro del Giglio

Un plauso all’iniziativa del teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca che domani sera propone un’anteprima speciale di Turandot con uno spettacolo ad alta accessibilità per non udenti e non [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina