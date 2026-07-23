Incidente e code in Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra Fiorentina

Verso le 12 di oggi, giovedì 23 luglio, è avvenuto un incidente stradale lungo la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il sinistro è accaduto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, al momento non sono chiare le dinamiche dell'accaduto. Si sa che si sono scontrati almeno due mezzi e ci sono feriti non gravi, portati in ospedale in codice giallo.
Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire quanto avvenuto e per gestire la situazione sulla viabilità. Si sono registrati tre chilometri di coda in direzione Firenze ma la situazione sembra tornata alla normalità sulla Fi-Pi-Li verso le 14.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
Montelupo Fiorentino
Cronaca
18 Luglio 2026
Paura a Pulica, frazione di Turbone a Montelupo Fiorentino, dove una donna di 52 anni è rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro dopo aver ingerito accidentalmente una sostanza detergente. Secondo [...]
Montelupo Fiorentino
Cronaca
17 Luglio 2026
Prosegue l'attività di controllo del Comune di Montelupo Fiorentino sui cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica. Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione del Servizio SUAP, [...]
Montelupo Fiorentino
Cronaca
2 Luglio 2026
Un motociclista è rimasto ferito in un incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, intorno alle ore 15 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo, in direzione Pisa. L'uomo, un 53enne, è rimasto ferito [...]
<< Indietro