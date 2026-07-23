Incidente e code in Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra Fiorentina

Verso le 12 di oggi, giovedì 23 luglio, è avvenuto un incidente stradale lungo la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il sinistro è accaduto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, al momento non sono chiare le dinamiche dell'accaduto. Si sa che si sono scontrati almeno due mezzi e ci sono feriti non gravi, portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire quanto avvenuto e per gestire la situazione sulla viabilità. Si sono registrati tre chilometri di coda in direzione Firenze ma la situazione sembra tornata alla normalità sulla Fi-Pi-Li verso le 14.

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