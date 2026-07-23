C'è un francobollo speciale per i 100 anni della Fiorentina

Poste Italiane comunica che oggi 22 luglio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “i Valori sociali” dedicato alla Squadra di calcio Fiorentina nel centenario della fondazione. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di trecentomilaquindici esemplari e distribuito in fogli da quarantacinque francobolli.

Il progetto grafico curato della società calcistica ACF Fiorentina e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia a tre colori su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. La vignetta raffigura in un’illustrazione, l'iconica maglia viola, colore che ha contraddistinto il club nel panorama calcistico, in una versione che richiama i modelli storici, con il colletto a lacci bianchi a celebrare la tradizione sportiva della ACF Fiorentina. Sul petto campeggia lo stemma con il giglio, simbolo indissolubile del legame tra la squadra e la città di Firenze, mentre sullo sfondo il numero "100”, impreziosito da due gigli, a celebrare il secolo di storia del Club. Completano il francobollo la legenda "FIORENTINA", la scritta "ITALIA” e l'indicazione tariffaria "B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bagno a Ripoli (FI) Via Fratelli Orsi 21/B.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e

Fonte: Poste - Ufficio stampa

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