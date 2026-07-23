Fugge all’alt dei carabinieri e finisce in un fossato a Pisa: arrestato 33enne

Cronaca Pisa
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L’uomo avrebbe percorso alcune rotatorie contromano durante l’inseguimento. Rifiutati i controlli su alcol e droga, era già senza patente

Un 33enne straniero è stato arrestato dai carabinieri di Pisa con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga ad alta velocità terminata con l’auto fuori strada.

L’episodio è avvenuto nella notte del 22 luglio in via Castagnolo, dove i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe accelerato dando il via a un inseguimento.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, durante la fuga l’uomo avrebbe compiuto manovre pericolose, arrivando anche a percorrere alcune rotatorie contromano e mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

La corsa si è conclusa poco dopo, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo all’interno di un fossato. I militari sono intervenuti prestando soccorso all’uomo, che avrebbe mostrato evidenti sintomi di alterazione psicofisica.

Il 33enne si sarebbe però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che era già privo della patente di guida, precedentemente ritirata. L’uomo avrebbe anche rifiutato le cure mediche sul posto.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato al custode giudiziario.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, il 33enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza dalle ore 20 alle 7.

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