Furto di notte in una trattoria nel centro di Firenze, via il registratore di cassa

Furto la notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio in una trattoria a Firenze, in via dell'Oriuolo. Secondo quanto ricostruito i ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso del ristorante, hanno preso il registratore di cassa che conteneva circa 120 euro.
A scoprire l'accaduto è stato il titolare ieri mattina, che poi ha ritrovato anche il registratore di cassa vuoto, abbandonato vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti non lontano dalla trattoria. Sul posto è intervenuta la polizia.
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