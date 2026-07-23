Gran successo a Poggibonsi per la rigenerazione commerciale del centro

Quattordici idee imprenditoriali e undici fondi sfitti del centro storico messi a disposizione (più una vetrina, già oggetto di intervento). Sono alcuni numeri con cui si chiude il primo step del progetto "Ri-Generazioni in movimento” finalizzato a trasformare i fondi sfitti del centro storico in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità.

“L’obiettivo con cui abbiamo avviato il progetto è quello di far dialogare gli spazi inutilizzati con idee capaci di animarli e valorizzarli – dice l’assessora al commercio Lisa Valiani – Da subito abbiamo registrato un forte interesse e i risultati di questa prima fase ne sono prova, raccontando entusiasmo e fiducia in questo percorso e volontà concreta di mettersi in gioco. Una fiducia importante per contribuire alla valorizzazione e alla rivitalizzazione del nostro centro e del tessuto commerciale”.

Il progetto “Ri-Generazioni in movimento” si intreccia con il piano strategico di rilancio del commercio cittadino su cui l’amministrazione ha investito e punta ad affrontare le complessità presenti facendo del centro storico un luogo di sperimentazione imprenditoriale, capace di generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità presenti introducendo soluzioni innovative.

Il 15 luglio scorso si sono chiuse le due manifestazioni di interesse aperte in avvio del progetto, una rivolta ai proprietari di fondi sfitti e una dedicata alla raccolta di idee innovative. Fra le adesioni presentate e coerenti con i requisiti del bando, la Commissione ha già individuato le prime opportunità da cogliere, frutto di incrocio fra idee imprenditoriali e locali disponibili. Una attività partirà già all'inizio di agosto insieme alla seconda vetrina d'autore. Ulteriori passi di una rigenerazione che punta a rendere il centro sempre più attrattivo, vitale e capace di accogliere nuove imprese. Altri due possibili abbinamenti, più complessi dal punto di vista progettuale, richiederanno tempi di definizione più lunghi.

“Sono state tante le persone che hanno partecipato agli incontri, ai laboratori e ai momenti di approfondimento, mettendo a disposizione idee, competenze e spazi – dice Valiani - Sappiamo bene che non tutte le disponibilità potranno trasformarsi in aperture concrete. Tuttavia questa fiducia nel progetto è importante. Fa bene al commercio, al centro storico, a tutta la nostra città. In una fase complessa come quella attuale, sappiamo che non esistono soluzioni semplici ma azioni e strategie mirate. Per questo i risultati di partecipazione sono un segnale positivo da parte della comunità. Grazie a tutti e tutte per il forte interesse e la disponibilità a lavorare per cogliere questa opportunità. Adesso il lavoro continua”.

“Ri-Generazioni in movimento” è un progetto finanziato dalla Regione Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Terre di Siena Lab e l’associazione LaGorà.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

Notizie correlate