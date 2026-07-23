In tanti alla 'Camminata con Giovi' a Cerreto Guidi

Si è svolta a Cerreto Guidi venerdì 17 luglio 2026 la "Camminata con Giovi", l'iniziativa organizzata per ricordare Giovanni, Lorenzo e Sara, i tre giovani scomparsi in un tragico incidente. Numerose persone hanno preso parte alla camminata, trasformando le strade di campagna in un percorso di memoria, vicinanza e solidarietà.

La serata è stata scandita da diversi momenti di raccoglimento e riflessione. Tra i più significativi, la lettura della lettera Felicità, scritta da Lorenzo, che ha suscitato profonda commozione tra i presenti. A seguire, l'esecuzione alla tromba di Renzo di Savallo, che ha accompagnato il momento con un brano particolarmente intenso.

Non sono mancati altri interventi dedicati al ricordo di Sara, tra poesie e parole di testimonianza. Nel corso della serata è stata inoltre diffusa la canzone composta in memoria dei tre ragazzi dopo la loro scomparsa.

Durante questo momento, nel cielo sopra la campagna è stata osservata una luminosa stella cadente, visibile da molti dei partecipanti. Gli organizzatori hanno interpretato questo episodio come un segno di speranza e di vicinanza dei loro cari, un'immagine che ha reso ancora più intenso il significato della serata.

Al termine dell'iniziativa, gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento: i numerosi partecipanti, il Comune, con il sindaco e l'assessore per il patrocinio e la collaborazione, don Marcos, parroco della Parrocchia di Bassa, per la sensibilità dimostrata e per aver dedicato la sala parrocchiale alla memoria di Giovanni, l'azienda Sammontana per il sostegno e l'offerta dei gelati, Maurizio Fattori che ha guidato la camminata, l'Associazione Nazionale Carabinieri per il servizio di assistenza e sicurezza, i genitori di Lorenzo e Sara, con i quali viene condiviso un percorso di dolore e speranza, e Renzo di Savallo per il contributo musicale.

"I vostri volti, le vostre lacrime e i vostri abbracci sono stati la forza più grande. Grazie perché venerdì sera non abbiamo camminato da soli", hanno concluso gli organizzatori, sottolineando il valore della partecipazione della comunità a un momento di ricordo che ha unito tante persone nel segno dell'affetto e della memoria.

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