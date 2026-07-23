In tanti alla 'Camminata con Giovi' a Cerreto Guidi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è svolta a Cerreto Guidi venerdì 17 luglio 2026 la "Camminata con Giovi", l'iniziativa organizzata per ricordare Giovanni, Lorenzo e Sara, i tre giovani scomparsi in un tragico incidente. Numerose persone hanno preso parte alla camminata, trasformando le strade di campagna in un percorso di memoria, vicinanza e solidarietà.

La serata è stata scandita da diversi momenti di raccoglimento e riflessione. Tra i più significativi, la lettura della lettera Felicità, scritta da Lorenzo, che ha suscitato profonda commozione tra i presenti. A seguire, l'esecuzione alla tromba di Renzo di Savallo, che ha accompagnato il momento con un brano particolarmente intenso.

Non sono mancati altri interventi dedicati al ricordo di Sara, tra poesie e parole di testimonianza. Nel corso della serata è stata inoltre diffusa la canzone composta in memoria dei tre ragazzi dopo la loro scomparsa.

Durante questo momento, nel cielo sopra la campagna è stata osservata una luminosa stella cadente, visibile da molti dei partecipanti. Gli organizzatori hanno interpretato questo episodio come un segno di speranza e di vicinanza dei loro cari, un'immagine che ha reso ancora più intenso il significato della serata.

Al termine dell'iniziativa, gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento: i numerosi partecipanti, il Comune, con il sindaco e l'assessore per il patrocinio e la collaborazione, don Marcos, parroco della Parrocchia di Bassa, per la sensibilità dimostrata e per aver dedicato la sala parrocchiale alla memoria di Giovanni, l'azienda Sammontana per il sostegno e l'offerta dei gelati, Maurizio Fattori che ha guidato la camminata, l'Associazione Nazionale Carabinieri per il servizio di assistenza e sicurezza, i genitori di Lorenzo e Sara, con i quali viene condiviso un percorso di dolore e speranza, e Renzo di Savallo per il contributo musicale.

"I vostri volti, le vostre lacrime e i vostri abbracci sono stati la forza più grande. Grazie perché venerdì sera non abbiamo camminato da soli", hanno concluso gli organizzatori, sottolineando il valore della partecipazione della comunità a un momento di ricordo che ha unito tante persone nel segno dell'affetto e della memoria.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
22 Luglio 2026

Nell'Empolese Valdelsa oltre 3,2 milioni di euro dalle multe nella prima metà del 2026

Nei primi sei mesi del 2026 l'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ha accertato 3,27 milioni di euro di sanzioni al Codice della strada. È quanto emerge dal rendiconto approvato dall'Ente [...]

Empoli
Attualità
22 Luglio 2026

"Adottate i gatti, non li abbandonate": l'appello dell'Empolese Valdelsa a sostegno del gattile

Un appello da parte dei Comuni del territorio per fronteggiare l'emergenza abbandono dei gatti. Il sindaco di Capraia e Limite delegato all'Ambiente per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Alessandro Giunti, [...]

Cerreto Guidi
Attualità
20 Luglio 2026

Successo per Cerreto Street Wine e trattori d'epoca: altri eventi nel borgo

Un fine settimana da appalusi per "Medicea Wine Festival", il ricco contenitore di eventi promosso dal Comune di Cerreto Guidi, dalla Pro Loco e dalle numerose associazioni del territorio. La [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina