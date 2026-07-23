Pomeriggio di incendi in provincia di Firenze: tre persone intossicate, soccorsi in azione

Cronaca Bagno a Ripoli
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A Bagno a Ripoli in fiamme materiali esterni a un edificio. A Scandicci un rogo ha coinvolto vegetazione e alcune baracche

Pomeriggio impegnativo sul fronte incendi, con più roghi divampati nell'Empolese Valdelsa, a Bagno a Ripoli e Scandicci.

Nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, è giunta la chiamata ai soccorsi per alcuni materiali sotto il terrazzo di un edificio, che hanno preso fuoco a Bagno a Ripoli. Sul posto, in via Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pontassieve, con una squadra e un'autobotte, per le operazioni di spegnimento. Nell'incendio sono rimaste coinvolte tre persone, esposte ai fumi: tra queste due abitanti della casa e un soccorritore del 118, intervenuto prima dell'arrivo dei pompieri nel tentativo di prestare aiuto alle due persone.

A Scandicci intorno alle 14.50 è scattato l'intervento per un incendio di vegetazione in via dell'Arrigo, con il coinvolgimento di alcune baracche presenti in zona. Sul posto presenti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano, con autobotte e mezzi fuoristrada, e personale dell'antincendio boschivo Aib della Regione Toscana. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità.

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