Incendio Certaldo, fuoco spinto dal vento: squadre ed elicotteri al lavoro

Incendio di vegetazione in corso questo pomeriggio, giovedì 23 luglio, a Certaldo in località Pian Grande. Le fiamme sono divampate lungo la Strada provinciale 125, che attraversa le campagne tra Castelfiorentino e Certaldo, nei pressi di un resort.

Sul posto, da poco prima delle 15, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Castelfiorentino e personale dell'antincendio boschivo Aib della Regione Toscana. Oltre alle squadre di terra già al lavoro, sono in arrivo l'elicottero della Regione e un elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto stanno inoltre arrivando i rinforzi con un'ulteriore squadra dal distaccamento di Empoli, che ha da poco lasciato l'incendio a Montelupo Fiorentino: questo pomeriggio infatti l'Empolese Valdelsa è stata coinvolta da altri due roghi a Fibbiana dove prosegue la bonifica e Capraia e Limite.

Precisamente lo stesso giorno di un anno fa, un altro vasto incendio colpì le colline di Certaldo nella zona di Pian Grande, già stata interessata più volte negli anni scorsi da incendi durante l'estate.

Incendio Certaldo, il vento spinge il fronte del fuoco

L'incendio di vaste proporzioni sta interessando boschi e colline, tra la località Fattoria della Canonica e Lago del Gabbiano, spiega in un aggiornamento il Comune di Certaldo. Le fiamme, riporta in una nota la Regione Toscana, stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate.

La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco. ​Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate ​15 squadre di volontari Antincendi boschivi, ​due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto. Come comunicato dai vigili del fuoco sono in arrivo ulteriori squadre e autobotti di rinforzo dai comandi di Siena, Prato, Pistoia e Pisa oltre ai numerosi equipaggi già presenti di Castelfiorentino, Empoli, Firenze, Poggibonsi. Presenti La Racchetta, Prociv, Vab, Protezione Civile, Misericordia e le numerose squadre dell'antincendio boschivo.

Il video: vegetazione bruciata, una struttura abbandonata coinvolta

​Nel video diffuso dai vigili del fuoco, si osserva dall'alto lo scenario dell'incendio: una struttura in mezzo al campo, da quanto si apprende abbandonata, è rimasta coinvolta nelle fiamme. Ampia la porzione di terreni e colline che sono stati interessati dal fuoco.

Gli operatori di terra e i mezzi aerei stanno lavorando senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco ed evitare il coinvolgimento di abitazioni presenti in zona. È attualmente in corso un’ulteriore valutazione dell’evento per predisporre un eventuale rinforzo del dispositivo di spegnimento, con l’invio di ulteriori squadre da terra e mezzi aerei.

Due fronti fuoco in area molto estesa, vicino alle abitazioni

(Foto Comune di Certaldo)

L'incendio, spiega il Comune di Certaldo, interessa un'area molto estesa. "Sono presenti due fronti di fuoco, - si legge nell'ultimo aggiornamento - uno dei quali molto vicino ad alcune abitazioni anche se costantemente monitorato e presidiato dalle squadre operative che stanno lentamente riportando la situazione alla normalità. Al momento non sono segnalati danni. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal vento, che continua ad alimentare nuovi focolai".

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