Incendio nelle campagne di Certaldo, squadre ed elicotteri al lavoro

Cronaca Certaldo
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(foto di archivio)

In fiamme la vegetazione in zona Piangrande, nei pressi di una struttura ricettiva. Intervento in corso

Incendio di vegetazione in corso questo pomeriggio, giovedì 23 luglio, a Certaldo. Le fiamme sono divampate lungo la Strada provinciale 125, che attraversa le campagne tra Castelfiorentino e Certaldo, nei pressi di un resort.

Sul posto, da poco prima delle 15, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Castelfiorentino e personale dell'antincendio boschivo Aib della Regione Toscana. Oltre alle squadre di terra già al lavoro, sono in arrivo l'elicottero della Regione e un elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto stanno inoltre arrivando i rinforzi con un'ulteriore squadra dal distaccamento di Empoli, che ha da poco lasciato l'incendio a Montelupo Fiorentino: questo pomeriggio infatti l'Empolese Valdelsa è stata coinvolta da altri due roghi a Fibbiana dove prosegue la bonifica e Capraia e Limite.

Precisamente lo stesso giorno di un anno fa, un altro vasto incendio colpì le colline di Certaldo nella zona di Piangrande, dove sono oggi in corso le operazioni di spegnimento, già stata interessata più volte negli anni scorsi da incendi durante l'estate.

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