Cascina, auto travolge monopattino: grave 14enne

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Pisa
Grave incidente nel pomeriggio a Cascina, nel Pisano, dove un 14enne è stato investito da un'auto mentre viaggiava su un monopattino. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa per il trauma cranico riportato nell'impatto. Secondo quanto riferito dall'Azienda sanitaria, i parametri vitali risultavano comunque stabili. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cascina per effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Secondo quanto appreso, lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità di un incrocio e sarebbe stato causato da una mancata precedenza, probabilmente da parte del quattordicenne. Al momento dell'incidente il ragazzo era insieme ad alcuni amici che lo seguivano in bicicletta.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Cascina
<< Indietro