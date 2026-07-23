Cascina, auto travolge monopattino: grave 14enne

Cronaca Cascina
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Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Pisa

Grave incidente nel pomeriggio a Cascina, nel Pisano, dove un 14enne è stato investito da un'auto mentre viaggiava su un monopattino. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa per il trauma cranico riportato nell'impatto. Secondo quanto riferito dall'Azienda sanitaria, i parametri vitali risultavano comunque stabili. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cascina per effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto appreso, lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità di un incrocio e sarebbe stato causato da una mancata precedenza, probabilmente da parte del quattordicenne. Al momento dell'incidente il ragazzo era insieme ad alcuni amici che lo seguivano in bicicletta.

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