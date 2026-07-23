Oggi ringrazio la mia amica e collega Patrizia per la ricetta. A Patrizia piace cucinare soprattutto con semplicità e cosa c'è di meglio che nel periodo estivo mangiare delle insalate di verdure crude? Mangiare verdura cruda all'inizio del pasto aumenta il senso di sazietà, favorisce la digestione e protegge la mucosa gastrica. Rispetto a quella cotta, mantiene intatte le vitamine termosensibili (come la C) e gli antiossidanti, abbassa molto il picco glicemico, rallentando l'assorbimento degli zuccheri e dei carboidrati consumati successivamente. Non tutte le verdure possono però essere mangiate crude come: patate, melanzane, fagiolini e legumi. Patrizia ci ha concesso anche la foto della sua insalata.

Insieme a Patrizia abbiamo parlato di abbianementi delle verdue, io non sapevo per esempio che il pomodoro e il cetriolo non andrebbero mangiati insieme non perchè faccia male ma può causare una digestione più lenta o un minore assorbimento di vitamina C. Se siete curiosi come me, vi lascio dei link dove potete vedere cosa è meglio abbinare ad una verdura oppure no.

A questo link trovate in fondo alla pagina quale verdura è un buon vicino o un cattivo vicino: https://www.compo-hobby.it/manuale/cura-delle-piante/curare-orto/consociazioni-orto

Insalata con zucchine crude e scaglie di parmigiano Ingredienti per due persone Due zucchine se sono piccole anche 4 Scaglie di parmigiano (o feta) Olio di oliva Succo di limone Aceto di mele Un pizzico di sale nocciole (facoltativo) semi di coriandolo (facoltativo) Preparazione Tagliate le zucchine crude finemente con una mandolina o un pelapatate e poi conditele con un po’ di aceto di mele, olio e poco succo di limone e mescolate il tutto. Lasciate riposare in frigo per marinare le zucchine. Potete guarnire con nocciole tostate e utilizzare i semi di coriandolo per speziarle. Per ultimo aggiungete le scaglie di parmigiano. N.B. La variante potrebbe essere peperone giallo con carote sempre tagliate finemente eliminando solo il succo di limone. Patrizia

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