La prima volta alle urne, Teresa Mattei e le altre madri costituenti: dedicata alle donne la festa della Liberazione

Le partigiane della Resistenza, la prima volta alle urne il 2 giugno del ‘46, le madri costituenti. Sarà dedicata alle donne la Festa della Liberazione di Bagno a Ripoli, 82 anni dopo la cacciata dei nazifascisti dal territorio comunale. Il 4 Agosto, giorno dell’anniversario, come sempre Bagno a Ripoli ricorda quel momento e coloro che lo resero possibile con una serie di iniziative aperte a tutti promosse e organizzate dal Comune insieme alle associazioni della memoria - Anpi, Aned e Anei - ai circoli e alle associazioni come Do Not Forget Onlus – Per non dimenticare. Le celebrazioni, come ormai da tradizione, proseguiranno anche l’indomani, il 5 agosto, nella frazione di Grassina, con una serata all’insegna dei canti della Resistenza ospitata alla Casa del popolo.

“Abbiamo voluto aprire le iniziative per la Liberazione con un omaggio alle donne, al ruolo che ebbero nella Resistenza, nella costruzione della Repubblica e nella definizione della nostra Costituzione – spiegano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora alla Memoria Sandra Baragli –. Non solo un momento di memoria, ma un’occasione di riflessione sui valori della democrazia, della partecipazione e della cittadinanza, che continuano a essere il fondamento della nostra convivenza civile”. “Invitiamo tutte e tutti a partecipare ad entrambe le serate – aggiungono sindaco e assessora -, insieme continueremo a dare voce ai principi che animarono la Resistenza e la nascita della Repubblica democratica”. Di seguito il calendario delle iniziative.

Le corone ai cippi del territorio

Le celebrazioni si aprono la mattina del 4 Agosto con la deposizione delle corone commemorative ai cippi del territorio che ricordano chi ha combattuto per la Liberazione. La delegazione istituzionale guidata dal presidente del Consiglio comunale Leonardo Bongi farà tappa ai giardini della Resistenza ad Antella, al monumento intitolato a Doriano Galli a Grassina e alla lapide dedicata ai Fratelli Manzi a Meoste.

Libere di scegliere

La sera del 4 Agosto invece una corona sarà collocata alla Porta della Memoria ai giardini “Nano Campeggi” ai Ponti, nel capoluogo (ore 21.00). Alle 21.15, al chiosco l’Oasi si terrà lo spettacolo dal titolo "Libere di scegliere - La storia cambia voce", scritto e diretto da Daniele Torrini de Il Teatro dell’Inutile, portato in scena insieme a Luisa Di Valvasone. Torrini, insieme a, porterà in scena un dialogo che con musica e parole ripercorrerà le tappe di uno dei momenti più importanti della storia democratica del Paese, il referendum istituzionale del 2 Giugno del 1946, quando per la prima volta le donne italiane poterono esprimere il diritto di voto contribuendo alla nascita della Repubblica.

La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Pignotti, dell’assessora Baragli, della presidente di Anpi Bagno a Ripoli Grazia Gerbi, del presidente di Aned Firenze Lorenzo Tombelli e da Marco Grassi di Anei.

I canti della Resistenza

Mercoledì 5 agosto le celebrazioni per la Liberazione proseguono a Grassina. La sezione ripolese di Anpi in collaborazione con il Comune promuove il concerto “Insorgiamo”: Alessandro Giobbi, il “menestrello”, interpreterà un repertorio di canti sociali e della Resistenza per rendere omaggio alle donne e agli uomini della Liberazione. L’appuntamento è alla Casa del Popolo alle ore 21.00 (ingresso libero). L’iniziativa si aprirà con i saluti dell’assessora Sandra Baragli, della presidente di Anpi Bagno a Ripoli Gerbi e del presidente della Casa del popolo Vanni Materassi.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate