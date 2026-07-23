Laboratorio della droga scoperto a Volterra: sequestrata una serra indoor, denunciato 41enne

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno scoperto a Volterra un laboratorio clandestino destinato alla produzione, al confezionamento e allo stoccaggio di sostanze stupefacenti, al termine di un'attività di controllo economico del territorio.

L'operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di Volterra, con il supporto delle Unità Cinofile del Gruppo di Pisa. Durante la perquisizione dell'abitazione di un 41enne, già noto per precedenti specifici, è stata rinvenuta una serra indoor completa di lampade, fertilizzanti e attrezzature per la coltivazione della cannabis.

Determinante il contributo del cane antidroga Neva, che ha consentito di individuare i locali dove erano nascosti la droga e il materiale utilizzato per la lavorazione.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 124 grammi di marijuana, 0,70 grammi di hashish e 67 semi di canapa. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva

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