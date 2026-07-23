Intervento di manutenzione straordinaria all'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

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Interruzione energia elettrica all'AOUS tra il 25 e il 26 luglio

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che nei giorni 25 e 26 luglio sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria su una delle cabine elettriche che comporterà l’interruzione dell’energia elettrica per diverse ore nei lotti 1, 2 e didattico. Nelle fasce orarie interessate dagli interventi (dalle ore 18 del 25 luglio alle ore 8 circa del 26 luglio) l’alimentazione elettrica nelle strutture dei lotti 1, 2 e didattico, alimentate dalla cabina oggetto di manutenzione straordinaria, sarà garantita dai soli gruppi di continuità e gruppi elettrogeni.

Tra i principali disservizi il fermo di alcuni ascensori che nel secondo lotto sarà totale in alcune fasi dei lavori, ma che saranno opportunamente segnalati. Il bar non sarà in funzione nelle fasce orarie interessate dai lavori, ci sarà una limitazione nella illuminazione di alcune aree, alcuni servizi diagnostici subiranno delle limitazioni, mentre telefoni e cercapersone continueranno a funzionare regolarmente. L’AOUS si scusa per gli eventuali disagi.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

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