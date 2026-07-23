Montopoli e Norcia insieme per valorizzare il tartufo nero

Il tartufo nero al centro dell'incontro tra i Comuni di Montopoli in Val d'Arno in provincia di Pisa e Norcia, Perugia. Questa mattina la sindaca Linda Vanni insieme all'assessore al turismo Marzio Gabbanini hanno fatto visita al sindaco di Norcia Giuliano Boccanera.

"Dal primo giorno di legislatura – hanno detto la sindaca Vanni e l'assessore Gabbanini – ci siamo occupati del rilancio turistico del nostro territorio partendo dalle caratteristiche già presenti, la storia, la cultura, il paesaggio e il buon cibo. In questo contesto si inserisce la valorizzazione del tartufo e in particolare del nero. Oggi siamo qui per imparare da voi, da Norcia capitale del nero pregiato".

Una visita che vuole essere il primo passo per la condivisione di buone pratiche. Un'opportunità nata grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del tartufo e alla sua direttrice Antonella Brancadoro.

"Montopoli come Norcia vanta una norcineria tradizionale importante – ha commentato la direttrice – inoltre il borgo toscano ha manifestato la volontà di valorizzare il tartufo nero. Da qui nasce l'idea di istituire una collaborazione tra i due Comuni per portare avanti in due territori differenti una proposta ben radicata e identitaria. La fama e l'esperienza di Norcia e tutto ciò che evoca Montopoli nel contesto toscano, insieme, possono dare buoni frutti".

Una vicinanza che nei fatti si tradurrà nella condivisione di buone pratiche e nello scambio tra produttori, associazioni e realtà che lavorano il tartufo.

"Grazie per essere stati qua – ha concluso il sindaco Boccanera – condividerò la proposta con la nostra associazione tartufai per gettare le basi per un progetto condiviso. Saremo felici di partecipare con i nostri prodotti alla vostra fiera del tartufo e avervi qui il prossimo febbraio per la nostra iniziativa".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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