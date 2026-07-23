Morte di Abderrahim Fakir, Bagnoli (PD): "Fare luce sull'accaduto"

Il segretario del Partito democratico di Empoli Gianni Bagnoli interviene sui fatti di Bologna, che hanno portato alla morte di Abderrahim Fakir:

«Riteniamo indispensabile che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto a Bologna la scorsa domenica nel quartiere Pilastro, attraverso un’indagine rigorosa, puntuale e trasparente, affinché ogni eventuale responsabilità possa essere accertata con chiarezza. Una vicenda di questa gravità non può lasciare spazio a interrogativi irrisolti né concludersi senza una completa ricostruzione dei fatti.

La morte di Fakir, avvenuta durante un intervento delle Forze dell’Ordine, pone interrogativi profondi ai quali devono essere date risposte precise, attraverso un’attenta valutazione di tutti gli elementi disponibili. Le immagini diffuse pubblicamente hanno suscitato forte preoccupazione per le modalità con cui sembra essersi svolta la fase finale dell’intervento, quando l’uomo appariva ormai non più in grado di rappresentare una minaccia.

Una persona è deceduta mentre si trovava sotto la responsabilità dello Stato: un fatto che deve interrogare le istituzioni e la società nel suo insieme.

Proprio in questi giorni in cui ricorrono i 25 anni dai fatti del G8 di Genova, della Diaz e della caserma di Bolzaneto, la tutela della vita, il rispetto della dignità della persona e la garanzia dei diritti fondamentali devono essere principi imprescindibili, oggi come allora, nell’azione di chi svolge una funzione pubblica, soprattutto nelle situazioni di maggiore tensione e fragilità.

Ribadiamo-conclude bagnoli- la necessità che venga fatta piena chiarezza su questa vicenda e auspichiamo che il dibattito pubblico si sviluppi nel rispetto della famiglia, che ha diritto alla propria dignità e a conoscere la verità su quanto accaduto. L'odio e la rabbia che abbiamo visto in questi giorni contro Fakir e la sua famiglia è inaccettabile: chiediamo verità e giustizia, non accanimento nei confronti della vittima».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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