Nubifragio a Ripatransone e Cossignano, la solidarietà di Certaldo

L'Amministrazione comunale di Certaldo esprime la propria vicinanza alle comunità di Ripatransone e Cossignano, duramente colpite dal violento nubifragio che il 21 luglio scorso ha interessato il territorio marchigiano, provocando ingenti danni a persone, attività agricole, edifici pubblici e privati.

La violenta grandinata, con chicchi di dimensioni eccezionali, ha causato danni gravissimi alle colture, con vigneti, campi di girasole, vivai e ortaggi praticamente distrutti. Ingenti anche i danni a veicoli, coperture, vetrate e impianti fotovoltaici. Numerose le persone rimaste ferite mentre si trovavano all'aperto. Le testimonianze restituiscono con forza la gravità della situazione. I danni sono, non solo gravissimi alle produzioni agricole, ma anche agli immobili delle attività imprenditoriali, con pesanti ripercussioni sull'economia locale.

Di fronte a questa emergenza, il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli ha voluto esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, la propria solidarietà ai due Comuni gemellati e ai rispettivi sindaci di Cossignano, Angelo Carlini, e di Ripatransone, Alessandro Lucciarini.

"L'Amministrazione Comunale e l'intera cittadinanza di Certaldo si stringono attorno alle popolazioni di Ripatransone e Cossignano, duramente colpite dal violento nubifragio del 21 luglio.

Il profondo Patto di Gemellaggio che unisce Certaldo a entrambi i Comuni non è un semplice atto formale, ma un legame sincero di amicizia, fraternità e condivisione. Nei momenti di gioia come nelle difficoltà, le nostre comunità camminano insieme.

Esprimiamo la nostra totale vicinanza ai Sindaci, alle Amministrazioni locali, ai volontari al lavoro in queste ore, e a tutti i cittadini che stanno affrontando i disagi causati dal maltempo.

Agli amici di Ripatransone e Cossignano va il nostro abbraccio più affettuoso e la massima solidarietà."

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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