Nuova aggressione alla mensa Emmaus, pugno ad un 69enne. Tre episodi in tre mesi, stesso protagonista

Stesso 'protagonista' ed ennesimo momento di tensione alla mensa Emmaus di Empoli in via XI febbraio. Nei mesi scorsi si era reso protagonista di una violenta lite e aveva tentato di colpire un uomo con una grossa pietra, e solo lo scorso 11 luglio aveva creato scompiglio nei locali, prima di spogliarsi completamente e andare nudo verso la stazione ferroviaria. Lo stesso uomo, uno straniero proveniente da fuori città che frequenta quasi quotidianamente la mensa, questa mattina, ha nuovamente dato in escandescenze aggredendo un 69enne che stava attendendo il pranzo. È il terzo episodio nel giro di tre mesi.

Da quanto appreso l'uomo si è presentato nei locali della mensa, gestita dalla Misericordia di Empoli, e ha iniziato ad inveire contro una delle volontarie chiedendo gli fossero dati dei vestiti. I presenti hanno cercato di riportarlo alla calma, ma lui ha aggredito senza apparenti motivi uno storico utente della mensa, di 69 anni, che da anni frequenta la struttura e viene descritto come mite e amichevole.

Lo straniero gli avrebbe sferrato un pugno, poi la colluttazione è continuata in strada. Il 69enne è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe in codice giallo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, ma all'arrivo degli agenti l'aggressore aveva già fatto perdere le tracce di sé. L'uomo era stato fermato dalla polizia in occasione della lite dello scorso aprile.

La Mensa Emmaus è stata recentemente teatro di un altro grave episodio di violenza: nel novembre 2025 un volontario di 84 anni era stato picchiato finendo in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo, Antonino Turrisi, dopo una lunga degenza, è tornato per fare una visita ai suoi ex colleghi alla mensa quattro giorni fa; a distanza di poche ore un nuovo episodio di tensione.

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