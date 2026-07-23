Parco giochi Galilei, Castelfranco Unita: "Mini insofferente alle critiche"

Da oltre un anno, i parchi giochi Galilei di viale 2 Giugno sono chiusi e recintati. È sano, naturale e del tutto legittimo che i cittadini esprimano critiche sui social. Il diritto di sollevare un problema appartiene a tutti.

Chi sceglie di guidare un Comune lo deve mettere nel conto. In passato ci sono stati amministratori e sindaci che hanno affrontato attacchi ben più pesanti. Perché la critica si sopporta e si affronta mantenendo quantomeno un profilo istituzionale. Quando poi il dissenso sfocia nella diffamazione vera e propria allora ci si difende denunciando alle autorità competenti.

Quello a cui stiamo assistendo ormai da tempo a Castelfranco di Sotto è un atteggiamento di un sindaco, Fabio Mini, profondamente insofferente alle critiche o a chi espone idee diverse. Pubblicare screenshot per intimidire e mettere alla berlina una semplice persona, con la sola "colpa" di aver espresso una critica senza toni offensivi in gruppo social di paese, è un atto grave e che noi condanniamo totalmente.

Non è una caduta di stile ma una modalità ormai consueta a Castelfranco e figlia di una certa cultura politica. Significa additare un cittadino come bersaglio. Significa legittimare l'odio social e scatenare i commenti di parte contro i propri stessi concittadini. Non esiste alcun precedente nel nostro circondario di un sindaco, la massima istituzione pubblica che si scagli con tale livore contro i propri cittadini.

Abituarsi a queste dinamiche è pericoloso, perché non c'è nulla di normale. Questo atteggiamento tradisce la profonda insofferenza di chi non tollera il confronto e si illude di essere un uomo solo al comando. Un sindaco non è un capo-partito, nè un capo fazione e ha il dovere di unire, non ha alcun diritto di spaccare la comunità dividendo le persone tra "buoni" che applaudono e "cattivi" che criticano.

Purtroppo, è l'ennesima volta che la nostra comunità subisce questa dinamica. A tutti i cittadini colpiti e messi all'indice per aver semplicemente esercitato il loro diritto di critica, va la nostra più totale, ferma e incondizionata solidarietà.

Castelfranco Unita

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