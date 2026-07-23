Per lavori cambia la viabilità a Cascine

Per lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas, saranno necessari nei prossimi giorni dei provvedimenti alla viabilità in zona Cascine. Con ordinanza numero 330 del 15 luglio 2026, saranno previste le seguenti modifiche temporanee dal giorno lunedì
27 luglio 2026 al giorno lunedì 3 agosto 2026:
Via Antonio Meucci
Divieto di transito dall’intersezione con via Francesco De Sanctis all'intersezione con via Rigoletto Martini
Via XXVI Dicembre
Senso unico dall’intersezione con via Francesco Bucherelli in direzione e fino all’intersezione con via Domenico Bartoloni;
Via del Puntone
Senso unico dall’intersezione con via Francesco De Sanctis in direzione e fino all’intersezione con via Francesco Bucherelli;
Via Francesco Bucherelli
Divieto di transito dall’intersezione con via XXVI dicembre all’intersezione con via del Puntone;
Via Francesco De Sanctis
Senso unico dall’intersezione con via Antonio Meucci in direzione e verso il parcheggio pubblico dopo l’intersezione con via del Puntone.
Le violazioni agli obblighi e ai divieti stabiliti con il presente atto saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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