Ponte fra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite: al via il varo della nuova struttura sull'Arno

Un'infrastruttura essenziale per lo sviluppo del territorio, attesa da tempo, che il prossimo 25 luglio raggiungerà una delle fasi più significative della sua realizzazione. Come comunicato da Anas, prenderanno infatti il via le operazioni di varo del nuovo ponte sull'Arno, nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra la Strada Statale 67 "Tosco Romagnola" e la Strada Provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli.

Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 300 metri e sarà costituito da quattro campate, di cui la principale, lunga 150 metri, realizzata con una struttura ad arco in acciaio.

«L’avvio delle operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno rappresenta un passaggio decisivo nella realizzazione di un’opera attesa da anni, un’infrastruttura strategica per l’intera area che consentirà di mettere in sicurezza il nostro territorio e di migliorare in modo significativo la mobilità tra i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci.

Un intervento che si inserisce pienamente nella visione d’insieme dei nostri quattro comuni, già avviata con il Piano Strutturale Intercomunale, e che oggi compie un passo concreto verso una mobilità più moderna, sicura e sostenibile, capace anche di limitare il traffico pesante nei centri abitati. Un investimento condiviso che conferma la volontà di costruire infrastrutture capaci di generare sviluppo, sicurezza e qualità della vita», così i sindaci Alessandro Giunti di Capraia e Limite, Simone Londi di Montelupo Fiorentino, Alessio Mantellassi di Empoli e Daniele Vanni di Vinci.

L'opera ha un valore complessivo di 31,7 milioni di euro, finanziati da Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci, che hanno partecipato al cofinanziamento dell'intervento con un contributo di 600.000 euro ciascuno.

L'intervento

I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tracciato viario lungo complessivamente 1,8 chilometri. Il percorso avrà origine dalla nuova intersezione a rotatoria sulla SS67, in località Fibbiana, proseguirà costeggiando l'abitato, si collegherà a una seconda rotatoria all'altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l'Arno con il nuovo ponte, terminerà con una terza rotatoria sulla SP106 nel Comune di Capraia e Limite.

L'intervento comprende anche una pista ciclabile che si svilupperà in adiacenza alla viabilità principale per una lunghezza complessiva di circa 1,9 chilometri, contribuendo a rafforzare i collegamenti ciclabili tra le due sponde dell'Arno.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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