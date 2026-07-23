Prosegue la Festa dell'Unità di San Miniato Basso

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(foto gonews.it)

Gli appuntamenti dal 23 al 28 Luglio alla Casa Culturale di San Miniato Basso

Prosegue con grande partecipazione la Festa comunale dell'Unità di San Miniato, in corso alla Casa Culturale di San Miniato Basso, che continuerà fino a martedì 28 luglio con un ricco calendario di appuntamenti politici e culturali.

L'appuntamento di questa sera, giovedì 23 luglio alle ore 21.30 vedrà il direttore de Il Tirreno Cristiano Marcacci intervistare il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde nel dibattito dal titolo "Il buon governo delle Regioni", dedicato al ruolo delle Regioni, alle politiche territoriali e alle principali sfide che attendono il Paese.

La Festa proseguirà venerdì 24 luglio con un confronto su "Criminalità e democrazia: l'impatto delle mafie nel nostro Paese", al quale parteciperanno il senatore Walter Verini, Paolo Borrometi e Bintou Mia Diop.

Sabato 25 luglio sarà invece affrontato il tema del fine vita, alla luce della legge approvata dalla Regione Toscana, con medici, esperti di bioetica e rappresentanti delle istituzioni.

Domenica 26 luglio, in collaborazione con ANPI, ARCI, CGIL e Movimento Shalom, sarà presentato il libro "Flottilla, in viaggio per Gaza" del deputato Arturo Scotto, insieme all'eurodeputato Marco Tarquinio, alla consigliera regionale Serena Spinelli e a Renzo Ulivieri.

La manifestazione continuerà lunedì 27 luglio con il concerto dei Vincanto, mentre martedì 28 luglio si concluderà con il dibattito "La voce dei giovani: rappresentanza, partecipazione e futuro", dedicato al protagonismo delle nuove generazioni, seguito dal tradizionale brindisi finale con tutti i volontari della Festa.

Per tutta la durata della manifestazione restano attivi il tradizionale ristorante e la pizzeria della Festa, aperti ogni sera dalle ore 20.

L'Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato invita tutta la cittadinanza a partecipare agli ultimi appuntamenti della Festa dell'Unità, che anche quest'anno si conferma un importante spazio di confronto, approfondimento e partecipazione aperto a tutti.

 

Fonte: Pd San Miniato - Ufficio Stampa

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