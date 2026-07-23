La Provincia di Prato rinnova il Patto di amicizia con la Wilaya di Dakhla

Questo pomeriggio a Palazzo Banci Buonamici il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha accolto il Governatore della Wilaya di Dakhla (Repubblica Araba Saharawi Democratica – R.A.S.D.), Cheikh Lehbib Mohamed, in occasione della firma del rinnovo del Patto di amicizia tra la Provincia di Prato e la Wilaya di Dakhla.

La Wilaya di Dakhla è una delle cinque wilaya (province amministrative) che costituiscono l'organizzazione dei campi profughi saharawi nel deserto algerino, nell'area di Tindouf, insieme a El Aaiun, Smara, Aouserd e Boujdour.

All'incontro hanno partecipato anche il Governatore della Wilaya di El Aaiún, Gauz Mamuni Katari, e i rappresentanti dell'Associazione "Città Visibili" di Campi Bisenzio, realtà da anni impegnata nella promozione dei diritti umani attraverso il dialogo, il confronto e le relazioni tra i popoli, che ha organizzato la visita della delegazione saharawi in Italia.

Con il rinnovo dell'accordo, le due istituzioni confermano la volontà di proseguire un percorso di collaborazione costruito nel tempo sui valori della solidarietà, della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.

“Per noi è un onore e un dovere rinnovare questo Patto di amicizia – ha dichiarato il presidente Calamai – Si tratta di un gesto concreto che va a rafforzare un legame che la Provincia di Prato porta avanti da molti anni insieme al mondo dell'associazionismo locale. Un impegno che si è tradotto nel tempo in iniziative di accoglienza, progetti di cooperazione internazionale e nell'invio di aiuti umanitari destinati al popolo saharawi. Continueremo a sostenere il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi e a promuovere una cultura di pace, dialogo e rispetto reciproco, nella convinzione che la cooperazione tra i territori possa contribuire alla costruzione di un futuro più giusto e inclusivo”.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio Stampa

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