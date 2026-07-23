Rinnovato il comodato gratuito del Fiat Doblò a San Miniato

Un gesto concreto di solidarietà che si traduce in un servizio essenziale per la comunità. Si è svolta ieri, mercoledì 22 luglio alle 18 a San Miniato, di fronte la sede de La Pietra d'Angolo in Piazza della Repubblica, la cerimonia di rinnovo del comodato gratuito di un Fiat Doblò destinato alla Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, grazie a S.G.M. Srl, società che, in base alla legge 328/2000 per la collaborazione tra pubblico e privato a favore del sociale, è in grado di consegnare ad Amministrazioni Comunali e Associazioni Onlus .

Il veicolo, già assegnato per la prima volta nel 2022, entra così nel secondo ciclo quadriennale di utilizzo, consentendo alla cooperativa di proseguire le proprie attività di trasporto e supporto alle persone più fragili del territorio. Un risultato reso possibile grazie al contributo delle numerose aziende e realtà locali che hanno aderito come donor al progetto, confermando un modello di collaborazione virtuosa tra pubblico, privato e terzo settore.

Alla consegna erano presenti, tra gli altri, S.E. Mons. Giovanni Paccosi, Vescovo della Diocesi di San Miniato, l'assessore del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini, i rappresentanti di SMG Mobilità Garantita, della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo e delle aziende sostenitrici dell'iniziativa.

«Un gesto importante che dimostra la sinergia presente sul territorio, un prezioso contributo per un bene che sarà molto utile», ha dichiarato S.E. Mons. Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato.

Per l'amministrazione comunale è intervenuto l'assessore Matteo Squicciarini, seguito dal Sindaco Simone Giglioli

«Si tratta di un regalo per tutta la comunità, perché direttamente o indirettamente ne beneficeranno tutti i cittadini.»

Soddisfazione anche da parte della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, che quotidianamente utilizza il mezzo per garantire i propri servizi socio-assistenziali.

«Teniamo a ringraziare SMG Mobilità Garantita, Sua Eccellenza Mons. Paccosi e il Comune di San Miniato per la concessione del patrocinio, ma soprattutto tutti i donor che hanno reso possibile l'utilizzo del mezzo per altri quattro anni», ha affermato Antonella Basilico, in rappresentanza della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo.

La Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo opera dal 1997 nel territorio di San Miniato nei settori dell'assistenza sociale, della disabilità, dell'accoglienza e dell'inclusione, promuovendo servizi rivolti alle persone più vulnerabili in collaborazione con enti pubblici, diocesi e realtà del territorio.

Immancabile la presenza dell'ape di -

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