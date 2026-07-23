Sarà inaugurata la nuova piazza Marconi a Santa Maria a Monte

Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 18.00, il Sindaco di Santa Maria a Monte invita la cittadinanza all'inaugurazione della riqualificazione di Piazza Marconi, nel cuore del Borgo Medievale. L'intervento restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, pensato per essere un luogo di incontro, socialità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese.

La riqualificazione ha interessato il miglioramento del decoro e della fruibilità della piazza attraverso l'installazione di un arredo urbano, composto da panchine, fioriere, vasi ornamentali ed una scultura, elementi che contribuiscono a rendere Piazza Marconi un ambiente più accogliente, vivibile e armonioso, a disposizione di cittadini e visitatori. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, favorire la socializzazione e promuovere la bellezza dei luoghi come patrimonio condiviso.

Il Sindaco Manuela Del Grande, a nome dell'Amministrazione Comunale, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione dell'intervento. L'appuntamento è per lunedì 27 luglio 2026, alle ore 18.00, in Piazza Marconi con il taglio del nastro: un'occasione per scoprire il nuovo volto della piazza e condividere insieme un momento significativo per tutta la comunità.

Fonte: Ufficio Stampa

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