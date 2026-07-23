Selena Gomez festeggia 34 anni in Toscana: compleanno da sogno nel borgo dei Ferragamo

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La cantante e attrice statunitense ha trascorso una giornata lontana dai riflettori con il marito Benny Blanco tra lezioni di cucina, passeggiate a cavallo e un aperitivo tra i vigneti

Selena Gomez ha scelto la Toscana per celebrare il suo 34esimo compleanno. Tra Firenze e le colline aretine, l'attrice e cantante statunitense ha trascorso il suo compleanno insieme al marito Benny Blanco nella tenuta Il Borro, a San Giustino Valdarno, proprietà della famiglia Ferragamo, scelta per la sua atmosfera riservata e lontana dai riflettori. Sui suoi profili social ha condiviso uno scatto in cui spegne le candeline su una torta con vista sul Lungarno Vespucci.

Il Borro è un borgo medievale del XII secolo restituito al suo antico splendore attraverso un attento intervento di recupero. Secondo quanto comunicato dalla tenuta, ad accogliere la coppia è stata Vittoria Ferragamo, mentre Salvatore Ferragamo ha condiviso con gli ospiti alcuni momenti del soggiorno.

Durante il soggiorno nella tenuta, Selena Gomez e Benny Blanco hanno preso parte ad alcune attività, tra cui una cooking class dedicata alla cucina locale, una passeggiata a cavallo tra i paesaggi della proprietà e un aperitivo tra i vigneti.

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