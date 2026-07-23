Spaccio nel centro di Pisa, arrestato un 22enne in Piazza Garibaldi

Cronaca Pisa
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La Guardia di Finanza arresta un 22enne sorpreso a spacciare in Piazza Garibaldi, nel centro di Pisa. Segnalato alla Prefettura l'acquirente italiano

Un 22enne di origine tunisina è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Pisa con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a spacciare nella centralissima Piazza Garibaldi.

I militari del Gruppo di Pisa, impegnati nei controlli del territorio, hanno assistito allo scambio tra il giovane e un acquirente italiano. Dopo un breve colloquio, il 22enne avrebbe consegnato una dose di sostanza stupefacente ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

La successiva perquisizione personale ha consentito di sequestrare altre banconote da 20 e 10 euro, ritenute provento dell'attività di spaccio, oltre alla sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore.

Anche in questo caso la Guardia di Finanza precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità dell'indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.

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