Titolo europeo congiunto, UniFi nel progetto EUniWell

Scuola e Università Firenze
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Continua l’impegno dell’Ateneo fiorentino per un’istruzione superiore europea sempre più integrata.

L’alleanza europea EUniWell (European University for Well-Being), di cui l’Università di Firenze è membro fondatore, ha vinto una call competitiva europea per la realizzazione di sei corsi di laurea che rilasceranno l’European Degree Label.

Si tratta di un certificato di qualità assegnato ai programmi di studio congiunti erogati da più università in diversi Paesi europei, che attesta che il corso rispetta rigorosi standard transnazionali, promuovendo la mobilità studentesca, il multilinguismo e l'innovazione didattica.

L’European Degree Label rappresenta il primo passo verso un titolo europeo congiunto (Joint European Degree) che possa essere riconosciuto automaticamente in tutta l’Unione Europea e sia caratterizzato da percorsi formativi concepiti in sinergia dalle università partner fin dalla loro origine. Per ottenere il “Label” i corsi di studio devono soddisfare requisiti stabiliti dalla Commissione UE, tra cui la partecipazione di almeno due università, l’utilizzo di almeno due lingue europee, una mobilità fisica minima di sei mesi, un approccio fortemente interdisciplinare e un metodo di apprendimento basato sulla ricerca.

I sei corsi sono inseriti nel progetto PATH_ED e consistono in una triennale e cinque magistrali, che coprono varie aree disciplinari: dalle scienze giuridiche a quelle del benessere e dell’ambiente.

Nello specifico, la collaborazione con l’Università di Colonia (Germania) prevede una laurea triennale e una magistrale in Giurisprudenza, oltre a una magistrale in Environmental Humanities. In sinergia con l’Università di Costanza (Germania) sarà organizzato il corso in International Finance, mentre con le Università di Murcia (Spagna) e Linnaeus (Svezia) verrà attivata la laurea magistrale in Global Peace, Justice and Well-Being.

Infine, il corso LM Well-Being Oriented Healthcare, rivolto ai professionisti sanitari, coinvolge Colonia, Murcia, Semmelweis (Ungheria) e Santiago de Compostela (Spagna).

“L’European Degree Label – afferma la rettrice Alessandra Petrucci – ci avvicina a un titolo europeo valido legalmente in tutta l’Unione senza necessità di lunghe procedure di conversione. I sei corsi di laurea garantiranno ai nostri studenti un’esperienza d’eccellenza contraddistinta da mobilità, multilinguismo e un approccio alla ricerca interdisciplinare. Una caratteristica di questo progetto – prosegue Petrucci – è che il 50% del finanziamento ricevuto sarà impegnato direttamente per il supporto agli studenti. Tali risorse sono destinate a borse di studio, supporto alla mobilità e servizi volti a garantire l’accessibilità e l’inclusività”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

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