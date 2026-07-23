Tra conferme e new entry, ufficializzato lo staff tecnico del settore minibasket

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Un diamante grezzo: così Daniele Bagnoli, responsabile tecnico del settore minibasket Abc, ha definito il suo staff. Un gruppo di giovani sempre più numeroso e compatto, che proprio sotto la guida di Bagnoli sta crescendo di anno in anno portando entusiasmo, competenza e grande carisma all’interno di un settore in costante crescita che lo scorso anno, per la prima volta, ha superato i 120 iscritti.

Tante le conferme, a partire da Nicol Banchelli, ormai colonna portante del minibasket gialloblu nonché vero e proprio braccio destro di Bagnoli, per proseguire con Alessandra Lazzeretti, Giulio Fabrizzi, Raffaele Macalindong, Giacomo Ciulli, Caterina Tamburini e Frida Dainelli, che nella passata stagione si sono distinti per passione, serietà e preparazione. Tra i nuovi arrivi spicca il nome di Marco Ermelani, nato e cresciuto nel vivaio dell’Etrusca San Miniato e reduce dall’esperienza in maglia Castelfranco Frogs, che farà parte anche dello staff del settore giovanile gialloblu, al quale si affianca Cosimo Carzoli, prodotto del settore giovanile castellano alla sua prima esperienza come istruttore minibasket. Infine, a guidare il nuovo gruppo delle bambine, arrivano Viola Bandinelli e Sara L’Ala, giocatrici della prima squadra femminile gialloblu.

Ecco dunque lo staff tecnico minibasket 2026/2027:

  • Esordienti 2015: Daniele Bagnoli – Giacomo Ciulli
  • Aquilotti Big 2016: Marco Ermelani – Raffaele Macalindong
  • Aquilotti Small 2017: Giulio Fabrizzi – Nicol Banchelli
  • Scoiattoli Big 2018: Nicol Banchelli – Raffaele Macalindong – Frida Dainelli
  • Scoiattoli Small 2019: Daniele Bagnoli – Cosimo Carzoli – Alessandra Lazzeretti
  • Pulcini 2020: Marco Ermelani – Cosimo Carzoli
  • Microbasket 2021/2022: Alessandra Lazzeretti – Caterina Tamburini – Nicol Banchelli
  • Gazzelle 2017/2018/2019: Viola Bandinelli – Sara L’Ala

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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