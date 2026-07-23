Due trekking joelette a Cerreto Guidi, sì alla proposta del PCI

Il 4° punto all’ordine del giorno nel Consiglio Comunale di Cerreto Guidi del 20 luglio scorso recitava: "Mozione presentata dal Partito Comunista Italiano in favore di interventi in materia di inclusione turistica”.
Si, noi del PCI riteniamo che tutti debbano avere le stesse opportunità in qualsiasi situazione. Chi non può muoversi in maniera autonoma deve avere la stessa possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio di chi cammina senza bisogno di aiuto. Come?
Abbiamo chiesto all’amministrazione Comunale di Cerreto Guidi di iniziare un percorso che porti all’acquisto di due Trekking Joelette, da mettere a disposizione di chi volesse usufruirne.
A primavera, e non solo, nel nostro Comune vengono organizzate delle bellissime passeggiate che percorrono meravigliosi anelli medicei, che si immergono nelle bellezze del Padule.
Sarà davvero bellissimo poter dare a chiunque questa grande possibilità.
La mozione è stata votata in maniera favorevole dall’unanimità dei presenti.
Come Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano abbiamo accolto l’emendamento proposto dalla Maggioranza consiliare, perché abbiamo ritenuto che non cambiasse la proposta nel suo scopo ma ne dettagliasse il percorso amministrativo.
Ovviamente seguiremo passo dopo passo il cammino di questo percorso fino ad obiettivo raggiunto, affinché le prossime passeggiate possano essere davvero inclusive.
Un ostacolo diventa barriera quando non può essere superato altrimenti la barriera non esiste!
Come gruppo consiliare del Partito Comunista Italiano vogliamo inoltre ringraziare l'Anpi per la solidarietà dimostrata col la sua presenza al Consiglio Comunale del 20 luglio.
Solidarietà davvero gradita per le parole inaccettabili pronunciate dal Consigliere del Centro Destra per Cerreto Guidi Maurizio Bruni nei confronti della Capogruppo Consiliare del PCI Susanna Rovai.
Tutte le persone che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà vanno onorate e rispettate.
Il Fascismo è un crimine non un'idea!
Partito Comunista Italiano - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Cerreto Guidi
<< Indietro