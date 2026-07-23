Una grande giornata di sport per il Triathlon Sprint “Città di Empoli”

Una splendida giornata di sport e passione ha animato domenica 19 luglio l’area del Parco di Serravalle e della piscina comunale di Empoli, dove si è svolta la settima edizione del Triathlon Sprint “Città di Empoli”, appuntamento ormai fisso per gli amanti della multidisciplina. Organizzata in maniera impeccabile dall’Empoli Triathlon, con il coordinamento di Niccolò Capecci e Daniele Lisi, e con la guida del presidente Fausto Bulleri e del vice Andrea Marcuzzi. Loro a manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, suddivisi tra le gare giovanili del mattino e le prove senior del pomeriggio. Fondamentale il supporto delle associazioni sportive locali – Toscana Atletica Empoli, Podistica Empolese, Atletica Vinci e UISP – oltre all’ente Acquatempra e al Comune di Empoli, che ha patrocinato l’evento. A dirigere le operazioni in gara i giudici della FITRI, coordinati da Pierstante Alfonso, mentre il cronometraggio è stato affidato a Evodata. A fare da voce ufficiale dell’evento, per il quarto anno consecutivo, è stato lo speaker Paolo Picchi.

Il programma e i vincitori

La giornata è iniziata con le competizioni dedicate alle categorie Kids, Youth A e B, e Junior, che hanno visto oltre 80 giovani atleti misurarsi tra vasca, bicicletta e corsa. Nel pomeriggio è toccato alle categorie S1-S4 e M1-M8, con una partecipazione numerosa e di livello. La gara ha visto trionfare Filippo Lisi (categoria S1, Firenze Triathlon) tra gli uomini e la sorella Carlotta Lisi (categoria S2, Team Star SSD) tra le donne. Alle premiazioni dei podi assoluti e di categoria era presente anche Laura Mannucci, assessora allo sport del Comune di Empoli, che ha così commentato: "Ringrazio Empoli Triathlon per aver organizzato per il settimo anno questo evento partecipatissimo che valorizza tre discipline meravigliose: nuoto, ciclismo e corsa. Empoli dispone di un polo sportivo unico, con strutture connesse tra loro e un contesto naturale d’eccezione. Oggi abbiamo assistito a una gara di alto livello, con atleti preparati e determinati: a tutti loro va il nostro plauso".

Una festa dello sport

L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e sicurezza, grazie anche alla presenza di numerosi volontari, al sostegno del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora allo sport Laura Mannucci. Importante anche il contributo degli sponsor, tra cui: Nolcar, Truck Italia, Chiaverini, Link Fitness, Pucci Edilizia, Sammontana, Inpa, Tutti in Sella Sovigliana, Avis, ElioSport’82, con la partecipazione speciale dell’azienda Topo Athletics nel villaggio gara che ha fornito i premi per i vincitori. Le foto ufficiali dell’evento, a cura di Francini Roberto e Riccardo Matteoli, saranno presto disponibili sui canali social dell’Empoli Triathlon.

Appuntamento al 2027 Confermato il successo dell’edizione 2026, l’Empoli Triathlon ha già annunciato che è al lavoro per un’ottava edizione ancora più spettacolare. L’appuntamento è dunque per il prossimo anno, con nuove sfide e una passione che non si ferma mai.

Tutti i risultati ufficiali sono consultabili su:

ENDU – Triathlon Sprint Città di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa

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