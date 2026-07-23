UniPi, prime laureate per il doppio titolo con l'Università di Corsica

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Lunedì 20 luglio si sono laureate le prime tre studentesse del corso di laurea magistrale a doppio titolo nato dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e l’Università di Corsica. Si tratta di Laura Brachi, Morgane Chevalier e Melina Spitaleri, che hanno concluso con successo un percorso di studi internazionale ottenendo, per l'Italia, la laurea magistrale in "Diritto dell’innovazione per l’impresa e le istituzioni" dell’Università di Pisa e, per la Francia, il Master "Droit des Affaires" dell’Università di Corsica.

Avviato nell'anno accademico 2023-2024 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e dall’Università di Corsica, il corso rappresenta un'importante opportunità di formazione internazionale nel campo del diritto. Il programma, coordinato dal professor Paolo Passaglia per l’Università di Pisa e dalla professoressa Anne-Marie Luciani per l’Università di Corsica, prevede quattro semestri di studio distribuiti tra i due Atenei: il primo semestre di ciascun anno accademico si svolge in Corsica, il secondo a Pisa.

Le tesi hanno affrontato temi di grande attualità nel diritto europeo e comparato, mettendo a confronto gli ordinamenti italiano e francese. Laura Anais Brachi, seguita dalla professoressa Gabriella Iermano, ha discusso una tesi in tema di "Invalidità della fusione e armonizzazione europea. Confronto tra diritto italiano e francese alla luce della riforma francese del 2025". Morgane Louise Christine Chevalier ha presentato una tesi su "Les contrats internationaux de distribution en droit international privé: compétence juridictionnelle, loi applicable, règles impératives et stratégies d'entreprise", con relatori il professor Paolo Passaglia e la professoressa Anne-Marie Luciani. Melina Spitaleri, infine, ha discusso la tesi dal titolo "Étude comparative des mécanismes de protection et d’exploitation des marques de luxe en droits français et italien: entre tradition, innovation et nouveaux enjeux contemporains", con relatori il professor Paolo Passaglia e la professoressa Lucie Lorenzini.

Il percorso è stato progettato per formare giuristi in grado di operare in una dimensione internazionale, offrendo competenze specialistiche nel diritto dell'impresa e dell'innovazione e una conoscenza approfondita di due sistemi giuridici europei. L'esperienza di mobilità tra i due Atenei permette inoltre a studenti e studentesse di acquisire competenze linguistiche e interculturali particolarmente richieste nel mercato del lavoro.

Il corso è a numero programmato, con un massimo di dodici studenti per anno, e sono già aperte le candidature per il prossimo anno accademico. Attualmente un quarto studente si appresta a concludere il biennio con la discussione della tesi, mentre altri sei studenti hanno già completato il primo anno del percorso.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
22 Luglio 2026

Bilancio di Genere Università di Pisa: studentesse in maggioranza, ma il divario resta

Più studentesse che studenti all’Università di Pisa, ma lo stesso non vale per il corpo docente: la presenza delle donne diminuisce infatti progressivamente con l'avanzare della carriera accademica, soprattutto nelle [...]

Pisa
Cronaca
22 Luglio 2026

Studio Sant’Anna: "Fisco italiano 'regressivo' per i più ricchi", il 7% paga meno della classe media

L’articolo pubblicato su Review of Income and Wealth, realizzato da Matteo Dalle Luche (LMU Monaco), Demetrio Guzzardi (Università della Calabria), Elisa Palagi (Scuola Superiore Sant’Anna), Andrea Roventini (Scuola Superiore Sant’Anna) e Alessandro Santoro (Università degli Studi di Milano-Bicocca), utilizza nuovi dati [...]

Pisa
Attualità
21 Luglio 2026

Il professor Gaiffi (Unipi) presenta Matematica nella guida del Corriere della Sera

Per la Guida alla scelta dell'Università 2026/2027 promossa dal Corriere della Sera, il professor Giovanni Gaiffi, direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, accompagna le future studentesse e i futuri studenti alla [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina