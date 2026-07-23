Vasto incendio di vegetazione lungo l'Arno a Montelupo

Cronaca Montelupo Fiorentino
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Le fiamme lungo le sponde del fiume in via della Tinaia. Sul posto squadre da Empoli, San Casciano e Firenze Ovest, oltre ai volontari AIB della Regione

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi a Montelupo Fiorentino, lungo le sponde del fiume Arno, in via della Tinaia.

L'allarme è scattato intorno alle 14:20. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dai distaccamenti di Empoli e San Casciano, supportate da un'autobotte e da ulteriori mezzi inviati dal distaccamento di Firenze Ovest.

A supporto delle operazioni di spegnimento sono presenti anche le squadre dell'Organizzazione regionale Antincendi Boschivi (AIB) della Regione Toscana.

Per contenere il rogo è stato inoltre richiesto l'intervento di un elicottero antincendio della Regione Toscana, in arrivo sull'area interessata dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono in corso.

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